Nothing OS 2.0, la nuova iterazione di Android dell’azienda di Carl Pei e prevista con il lancio di Nothing Phone (2), arriverà poco dopo anche sul capostipite della serie, Nothing Phone (1).

A confermarlo è lo stesso Carl Pei sul suo profilo Twitter, in cui afferma che Nothing OS 2.0 arriverà su Nothing Phone (1) entro la fine di agosto. Il nuovo modello dello smartphone verrà lanciato il prossimo 11 luglio, dunque i possessori del modello originale dovranno aspettare massimo 45 giorni per avere il nuovo software anche sul loro dispositivo.

Software support is very important to us. Nothing OS 2.0 will be coming to Phone (1) users by the end of August. — Carl Pei (@getpeid) June 13, 2023

Le novità di Nothing OS 2.0

Nothing OS 2.0, così come l’aggiornamento 1.5, sarà basato su Android 13, ma si tratterà di un aggiornamento di scala maggiore in cui vedremo più nel dettaglio quelle che sono le visioni dell’azienda.

In una intervista di qualche giorno fa, Carl Pei ha affermato che Nothing OS 2.0 sarà “qualcosa di mai visto prima” e sarà sviluppato interamente da zero. Il software si soffermerà in particolare su funzionalità estetiche, con cambiamenti radicali all’interfaccia che sarà sviluppata in modo che l’utente possa avere tutto ciò di cui ha bisogno a portata di mano, senza navigare a lungo all’interno del sistema.

Il nuovo sistema operativo è soltanto il primo tassello di una strategia a lungo termine dell’azienda, che mira a rendere il brand immediatamente distinguibile dagli altri. Sicuramente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più, visto che il lancio di Nothing Phone (2) è previsto tra meno di un mese.