Nel corso di quest’anno Google ha presentato molti nuovi prodotti basati sull’intelligenza artificiale generativa, in particolare il chatobot Bard, recentemente sbarcato in Europa, Italia inclusa.

Una delle caratteristiche più semplici degli strumenti di IA generativa è la capacità di riassumere lunghi testi in pochi brevi punti elenco e ora sembra che questa capacità stia per arrivare nelle mani di Google Assistant.

Il codice contenuto nell’ultima versione beta 14.29 dell’App Google suggerisce che presto gli utenti potranno utilizzare Google Assistant per ottenere un sommario delle pagine Web.

Il team di 9to5Google ha scovato il nuovo pulsante di suggerimento “Riepiloga” che verrà visualizzato quando l’assistente di Google viene richiamato durante la navigazione sul Web, oltre alla possibilità di chiedere un sommario pronunciando “Riassumi questo”.

Al momento il suggerimento “Riepiloga” viene visualizzato durante la navigazione nel browser Google Chrome o quando un’app apre una pagina Web in una scheda personalizzata fornita da Chrome, tuttavia la funzionalità non sembra ancora operativa, in quanto Google Assistant risponde con un messaggio di errore quando viene richiesto un riepilogo.

Non è chiaro se questa funzionalità basata sull’intelligenza artificiale sarà o meno esclusiva dei dispositivi Google Pixel, supponendo che verrà rilasciata, ma non sarebbe una sorpresa se venisse limitata a smartphone e tablet di Google.

