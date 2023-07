Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch affidabile e non volete spendere troppo? Allora siete finiti nel posto giusto perché abbiamo selezionato per voi tre offerte su Amazon su modelli Amazfit, Mobvoi TicWatch e Fitbit, tra i 169,90 e i 249 euro.

Tre smartwatch in offerta su Amazon tra Amazfit, TicWatch e Fitbit

Partiamo dal meno costoso del trio con Amazfit GTR 4, uno smartwatch lanciato lo scorso autunno che abbiamo potuto apprezzare nella nostra recensione (link in fondo). Mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466, con una scocca circolare realizzata in alluminio e policarbonato, connettività WLAN a 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 e GPS e una batteria da 475 mAh. Secondo il produttore quest’ultima garantisce fino a 14 giorni di utilizzo tipico, fino a 24 giorni con risparmio energetico attivo o fino a 50 giorni in modalità orologio. Con un utilizzo più pesante si arriva fino a 7 giorni, mentre con il GPS attivo le ore scendono (fino a 25 in modalità accurata, 44 bilanciata e 52 con risparmio energetico). Sono più di 150 le modalità sportive supportate, con possibilità di monitoraggio dell’attività e dei vari parametri attraverso il sensore BioTracker 4.0 PPG (frequenza cardiaca, SpO2 e non solo).

Amazfit GTR 4 è stato lanciato al prezzo consigliato di 199,90 o 229,90 euro in base al cinturino abbinato: potete trovarlo in offerta su Amazon a 169,90 euro nella versione con cinturino in finta pelle marrone, grazie a un coupon da 30 euro valido fino alla fine del mese di luglio (salvo esaurimento scorte). Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui sotto:

Saliamo un po’ di prezzo con TicWatch Pro 3 Ultra GPS, l’unico del trio con sistema operativo Wear OS by Google. Mobvoi ha integrato il chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, affiancato da 1 GB di RAM e da 8 GB di memoria interna, e il Dual Display 2.0, con Smart Mode ed Essential Mode. Combinate con la generosa batteria da 577 mAh, queste modalità possono garantire un utilizzo di 72 ore (Smart Mode) o addirittura fino a 45 giorni (Essential Mode). Lo schermo è un AMOLED da 1,4 pollici con regolazione automatica della luminosità e funzione Always On a basso consumo. Tra le funzionalità pensate per attività fisica e benessere troviamo TicHealth, TicMotion, TicExercise e TicSleep, TicOxygen (per la misurazione SpO2), TicZen (per il monitoraggio dello stress), TicBreathe (per migliorare i metodi di respirazione), TicHearing (per la misurazione dei rumori) e TicPulse (per il monitoraggio del battito cardiaco). Non manca il GPS per il tracciamento preciso dell’allenamento, così come la certificazione IP68 contro acqua e polvere e la connettività Bluetooth 4.2. Rispetto al modello “normale”, l’Ultra si differenzia per i materiali e la certificazione MIL-STD-810G.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS è stato lanciato al prezzo consigliato di 299,99 euro, ma potete trovarlo in offerta venduto e spedito da Amazon a 219,95 euro grazie a un coupon da 39 euro (valido fino al 19 luglio 2023). In promozione anche la versione LTE, proposta a 244,95 euro anziché 359,99 euro grazie a un coupon da 14 euro (valido fino al 19 luglio 2023).

Chiudiamo con Fitbit Sense 2, uno smartwatch dall’aspetto maggiormente votato al fitness, ma comunque ricco di funzionalità smart e dall’elevata qualità costruttiva. Oltre alle tipiche funzioni che ci si aspetta da questo genere di prodotti, il Fitbit offre la possibilità di eseguire elettrocardiogrammi tramite un’applicazione dedicata, un sensore per la misurazione della temperatura cutanea, un sensore cEDA per il monitoraggio continuo dei parametri corporei con notifiche e l’applicazione EDA Scan per la gestione dello stress. A disposizione anche l’NFC per i pagamenti in mobilità. La batteria offre fino a 6 giorni di autonomia o fino a 5 ore con GPS continuo.

Fitbit Sense 2 ha debuttato al prezzo consigliato di 299,99 euro, ma è disponibile in offerta su Amazon a 249 euro nella colorazione oro chiaro con cinturino blu nebbia. Se siete interessati potete portarvelo a casa seguendo il link qui sotto:

