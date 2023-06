Il mondo della tecnologia corre sempre più veloce e ciò riguarda anche il settore dei processori mobile, che si prepara a dare il benvenuto a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, CPU che dovrebbe essere presentata ad ottobre in occasione dello Snapdragon Tech Summit 2023.

Stando alle indiscrezioni, il nuovo processore di punta di Qualcomm dovrebbe fare il suo esordio ufficale sul mercato nel mese di novembre e tra i primi smartphone a poterlo vantare ci saranno quelli della serie Xiaomi 14.

Nelle scorse ore il popolare leaker Digital Chat Station ha diffuso una nuova anticipazione relativa alla prossima CPU di Qualcomm, che entro la fine dell’anno potrebbe arrivare sul mercato anche a bordo dei modelli della serie Redmi K70.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 su Redmi K70

Protagonista dei primi test benchmark all’inzio di questo mese, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sembra avere tutte le carte in regola per divenire la CPU più potente e desiderata del 2024 e non c’è da stupirsi, pertanto, se Redmi abbia deciso di sfruttarla per i suoi prossimi smartphone di punta.

Ricordiamo che Redmi ha lanciato la serie Redmi K60 nel dicembre 2022: Redmi K60e con una CPU MediaTek Dimensity 8200, Redmi K60 con una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 e Redmi K60 Pro con una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Anche per la serie Redmi K70 sono previsti più modelli e resta da capire se il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sarà usato soltanto sulla variante Pro.

Peraltro Redmi K60 Pro è rimasto un modello destinato in esclusiva al mercato cinese e la speranza è che con la serie Redmi K70 il produttore possa lanciare il suo smartphone migliore anche a livello globale.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe poter contare su un core Cortex X4 (a 3.75 GHz), cinque core Cortex-A720 (a 3.0 GHz) e due core Cortex-A520 (a 2.0 GHz).

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.

