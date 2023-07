Samsung sta cercando di portare l’intelligenza artificiale (IA) ai suoi dispositivi, con particolare attenzione all’integrazione di ChatGPT all’interno dell’app Samsung Internet Browser. L’integrazione delle funzioni del chatbot di OpenAI nel browser proprietario potrebbe rappresentare un passo in avanti significativo verso l’implementazione massiccia dell’intelligenza artificiale all’interno dell’interfaccia One UI e, più in generale, dei dispositivi Samsung. Sebbene non siano ancora chiare tutte le funzioni e le modalità di utilizzo, questa mossa dimostra l’impegno di Samsung nel continuare a innovare e migliorare l’esperienza utente dei suoi utenti.

All’inizio dell’anno Samsung ha fatto scalpore nel mondo della tecnologia quando si è scoperto che l’azienda stava valutando di passare dalla ricerca di Google a Microsoft Bing per le sue funzioni legate all’intelligenza artificiale. Questa mossa ha causato non poche preoccupazioni in Google, ma, come abbiamo riportato, alla fine Samsung ha deciso di mantenere Google come motore di ricerca predefinito, almeno per il momento. Tuttavia, ciò non ha fermato Samsung dal continuare a esplorare le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale.

Samsung Internet Browser potrebbe ricevere funzioni legate all’intelligenza artificiale con l’aiuto di ChatGPT

Recentemente sono stati scoperti indizi che suggeriscono che Samsung stia lavorando all’integrazione di ChatGPT all’interno dell’app Samsung Internet Browser. Andando più nello specifico, la versione 22.0.0.54 del browser include alcune stringhe di codice (che trovate qui sotto) che fanno pensare a un possibile collegamento con ChatGPT, il famoso chatbot di OpenAI. Le stringhe di codice trovate suggeriscono che questa integrazione potrebbe essere una funzione sperimentale dei Labs, il laboratorio di ricerca e sviluppo di Samsung.

<string name="pref_chatgpt_enable">Enable ChatGpt</string> <string name="pref_chatgpt_lab_title">Test ChatGPT</string> <string name="pref_chatgpt_model">ChatGpt Model</string> <string name="pref_chatgpt_query">Query For Summarizing</string> <string name="pref_chatgpt_query_other_message">Enter chatGPT query to test</string> <string name="pref_chatgpt_title">ChatGpt Settings</string>

Sebbene non sia ancora chiaro come funzionerà esattamente questa integrazione, si presume che il browser possa facilitare agli utenti l’esecuzione di query su ChatGPT senza dover necessariamente navigare nella pagina web del chatbot.

Al momento non sono state individuate funzioni specifiche all’interno dell’applicazione, tuttavia come suggerito dal codice si ipotizza che gli utenti potrebbero richiamare ChatGPT su pagine web esistenti per generare un riassunto della pagina aperta, o funzioni di questo tipo. Questa possibilità potrebbe diventare un utile strumento di evidenziazione per il browser che faciliterebbe la navigazione e la comprensione dei contenuti online, soprattutto quelli più lunghi e difficili.

Come detto l’integrazione di ChatGPT non è ancora presente nell’applicazione Samsung Internet Browser; al momento esistono plugin di terze parti che consentono l’accesso alle funzionalità di ChatGPT, ma non possono essere di certo paragonati a un’integrazione nativa pensata e realizzata direttamente da Samsung. Resta quindi da vedere come questa integrazione si svilupperà e quali benefici porterà agli utenti degli smartphone e dei tablet Samsung Galaxy. Appuntamento alle prossime novità.

Potrebbe interessarti anche: Google annuncia tante novità per Bard che arriva in Europa, Italia inclusa