Alcune novità funzionali arriveranno presto su Google Chrome per Android, il browser più utilizzato al mondo che troviamo come predefinito su moltissimi smartphone del robottino verde.

Nello specifico, il team di sviluppo sta lavorando per migliorare la funzionalità di Drag and Drop (trascinamento e rilascio della selezione), sia tra più schede/finestre che all’interno di una stessa finestra, consentendo di avviare una ricerca tramite la selezione. Scopriamo tutti i dettagli di questa attesa novità, pensata principalmente per dispositivi dal grande schermo.

Google Chrome per Android migliorerà presto il Drag & Drop

Come anticipato in apertura, il team di sviluppo di Google Chrome sta lavorando per migliorare il funzionamento della funzionalità Drag & Drop, ovvero il trascinamento e rilascio di una selezione. Guardando di cosa si tratta, sembra chiaro che questa attesa novità riguarderà principalmente i tablet Android o gli smartphone pieghevoli.

L’utente sarà presto in grado di trascinare e rilasciare una scheda tra diverse finestre del browser, portare una scheda in una nuova finestra e trascinare URL, testo o immagini nella omnibox (la casella di digitazione in alto) per avviare una ricerca contestuale. Alcune di queste novità sono visibili nel seguente video (via Mishaal Rahman che ha scovato come abilitarle tramite il codice sorgente dell’app).

Un po’ di contesto

Nell’ottobre del 2022, Google aveva spiegato come tenere ordinate le schede sul proprio browser e annunciato alcuni accorgimenti per Chrome dedicati ai tablet.

Tra questi, rientrava la possibilità di effettuare il Drag & Drop di contenuto dal browser verso altre app come Gmail, Google Foto o Google Keep.

Dalla beta 2 di Android 14, rilasciata un paio di mesi fa (siamo ormai alla beta 4 e qua trovate tutte le novità), era emerso che Big G stesse lavorando per implementare qualcosa di più funzionale rispetto alla possibilità di utilizzare due app nella visualizzazione a schermo diviso.

La funzionalità App pair consente infatti di salvare una coppia di applicazioni per lanciarla rapidamente e, questa ulteriore novità in arrivo di cui abbiamo parlato all’inizio dell’articolo, sembra suggerire che sarà possibile salvare anche una coppia di finestre del browser.

Quando arriverà la funzionalità?

Tornando al presente (o meglio al futuro), non abbiamo indicazioni precise su quando la funzionalità possa arrivare e se, effettivamente, sarà necessario Android 14 per sfruttarla: dal video si può notare che Mishaal Rahman utilizza Chrome Canary, la versione di Google Chrome che anticipa le novità che arriveranno in futuro all’interno del browser (potete scaricarla dal Google Play Store attraverso il badge sottostante). La funzionalità non risulta comunque, al momento, utilizzabile.

Per non perdervi le novità di Chrome per Android, invece, è buona prassi quella di verificare di avere installato l’ultima versione disponibile del browser: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, eventualmente, selezionare “Aggiorna”.

