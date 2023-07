Nova Launcher si aggiorna alla versione 8.0.6 beta e introduce alcune interessanti novità riguardanti la ricerca delle applicazioni. Il launcher è tuttora uno dei più amati dagli utenti Android che desiderano spingersi “oltre” con la personalizzazione della home di smartphone e tablet: vediamo quali sono i cambiamenti.

Le novità di Nova Launcher 8.0.6 beta

Le versioni di Android si susseguono, con tanti cambiamenti e sempre maggiori possibilità di personalizzazione, ma app come Nova Launcher continuano a evolversi e a trovare consensi nel folto gruppo di utenti del robottino. Circa un anno fa il noto launcher ha accolto la versione 8.0 beta con il supporto al Material You, più o meno nello stesso periodo dell’acquisizione da parte di Branch, che ha portato tra le sue fila non solo l’applicazione ma anche il Nova Community Manager Cliff Wade, Sesame Search e il suo team.

Con l’aggiornamento 8.0.6 beta in distribuzione in queste ore troviamo qualche novità nella ricerca delle applicazioni. La ricerca all’interno dell’app drawer riceve una nuova opzione di visualizzazione immersiva, attivabile all’interno delle impostazioni (non è dunque obbligatoria). In più, la tastiera può apparire in modo automatico all’apertura del drawer, in modo da risultare già pronta per la ricerca rapida di un’app in particolare. I cambiamenti non sono ancora finiti: la ricerca può essere migliorata con le integrazioni di Spotify, Twitch e del calendario di sistema, ed è disponibile un’opzione per mostrare le app più utilizzate di frequente nella parte superiore del drawer stesso.

Questo il changelog completo riportato dal team di Nova Launcher:

Immersive app search in Drawer (Nova Settings > Search)

Auto show keyboard when opening drawer (Above + Nova Settings > Drawer)

Frequently used shortcuts in drawer (Nova Settings > Drawer. Requires app usage permission))

Enhance search with integrations with Spotify, Twitch and system Calendar (Nova Settings > Search)

Additional contact actions

Come aggiornare Nova Launcher

Se disponete della versione stabile di Nova Launcher o avete già aderito al programma beta, potete verificare di avere l’ultima release a bordo o scaricare quella nuova semplicemente seguendo il badge in fondo. Se invece volete entrare a far parte del programma di beta test, allora dovete seguire questo link. La versione 8.0.6 beta dovrebbe essere già disponibile al download.

