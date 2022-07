A pochi giorni dall’arrivo della prima versione beta di Nova Launcher 8.0 con il Material You, arriva un’altra importante notizia per il launcher: come annunciato dal creatore, Kevin Barry, Nova Launcher è stato acquisito da Branch. Nel frattempo ci sono novità anche per Lawnchair, dato che uno dei principali contributori del progetto ha deciso di lasciare.

Branch acquisisce Nova Launcher e Sesame Search

È Kevin Barry stesso ad annunciare tutto attraverso il sito ufficiale di Nova Launcher. Branch ha acquisito il launcher, portando tra le sue fila sia lo stesso Barry sia il Nova Community Manager Cliff Wade, ma anche Sesame Search e il suo team (Steve Blackwell e Phil Wall).

Nel lungo post il creatore ci tiene a sottolineare come sarà lui stesso a continuare a controllare la direzione e lo sviluppo, focalizzandosi sempre su personalizzazione e utenti esperti. In più saranno aggiunte funzionalità targate Branch, che saranno opzionali. Per chi non conoscesse Branch, si tratta di un grosso nome nel settore dello sviluppo di app, solitamente “dietro le quinte”.

Quali saranno i cambiamenti per Nova Launcher? L’app è sempre stata un prodotto con vendita una tantum, e ha sempre dovuto contare molto sulla copertura da parte dei media per attirare nuovi utenti. Questo significa che le novità dovevano essere sufficientemente stabili e attraenti per “spingere” gli utenti ad acquistare la versione Prime; di conseguenza non era possibile rilasciare qualcosa di troppo sperimentale senza “sconvolgere” l’utenza e scoraggiarla dall’effettuare l’acquisto.

Con l’acquisizione le cose sono destinate a cambiare: pur senza intaccare la stabilità generale dell’app, ci saranno più motivi per rilasciare novità anche piccole in modo più frequente. Si potrà iniziare a vedere qualche cambiamento con test A/B, con i quali alcuni vedranno design A, altri design B per determinare quale dovrà essere adottato. In più sarà ampliato Nova Search, che con Sesame può cercare praticamente in tutto il dispositivo. Da ora in poi grazie a Branch potrà contare su adesioni e relazioni con altre app e aziende più grandi.

Presto sarà rilasciato Nova 8.0.2 beta con qualche piccola anticipazione per shortcut e ricerche fornite da Branch. Tutte le ricerche e l’indicizzazione avverranno a livello locale e non lasceranno il dispositivo. Per ulteriori informazioni sull’acquisizione potete seguire questo link.

Brutte notizie per Lawnchair: uno degli sviluppatori principali lascia

Fulmine a ciel sereno per Lawnchair, che perde uno dei suoi sviluppatori principali: Patryk Michalik. È lui stesso ad annunciare l’abbandono del progetto, dopo aver scoperto che un altro dei contributori ha aggiunto parte di codice da un’app proprietaria di cui non possiede il codice sorgente (il cui nome non viene fatto). Disapprovando fortemente questo comportamento, lo sviluppatore ha deciso di smettere di contribuire al progetto Lawnchair.

Michalik ha cancellato tutti gli annunci relativi a Lawnchair fatti a suo nome, pur inviando al team delle copie nel caso questo desideri ripubblicarli. Il messaggio su Telegram si chiude con un ringraziamento per la squadra e la comunità.

