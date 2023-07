Come sicuramente avrete visto, in queste ore è partito l’Amazon Prime Day insieme a tutte le sue offerte, e questo ha spinto altri rivenditori o negozi a proporre sconti simili. In questo caso parliamo del Google Store, che mette in offerta Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e Google Pixel 7a, andando di fatto a “pareggiare” le cifre di Amazon.

Google Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7a in offerta sul Google Store

L’intera gamma recente di smartphone Google è in offerta sullo store ufficiale: in promozione ci sono Google Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7a, in modo da andare ad accontentare sia quelli che desiderano il meglio, sia quelli che vogliono risparmiare qualcosa o acquistare un modello meno ingombrante.

Pixel 7 e Pixel 7 Pro condividono parte della scheda tecnica, come abbiamo avuto modo di scoprire in questi mesi: per entrambi c’è il SoC Google Tensor G2 a 5 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna (non espandibile), ma cambiano il display (sempre AMOLED, ma da 6,3 o 6,7 pollici), la batteria (da 4355 mAh o 5000 mAh) e parte del comparto fotografico, arricchito sul Pro da un tele-obiettivo con sensore da 48 MP. Google Pixel 7a è il “fratellino”: uscito a qualche mese di distanza, condivide il chipset Tensor G2, ma offre uno schermo più piccolo (OLED da 6,1 pollici), una doppia fotocamera con sensore principale da 64 MP e una batteria da 4385 mAh. I punti in comune per il trio rimangono diversi: a questo link potete trovare il nostro confronto completo delle specifiche tecniche.

Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro sono stati lanciati lo scorso ottobre al prezzo di partenza di rispettivamente 649 euro e 899 euro, ma potete acquistarli sul Google Store in offerta a partire da 529 euro e 759 euro. In offerta anche Google Pixel 7a, lanciato solo un paio di mesi fa a 509 euro e in sconto a 479 euro. Se preferite affidarvi comunque ad Amazon, vi lasciamo ai link per approfittare dei ribassi del Prime Day:

Se siete indecisi, qui sotto trovate i link alle nostre recensioni.

