Google Calendar si sta preparando a ricevere un nuovo design per i widget: questi ultimi erano già stati ridisegnati nel 2021, ma finalmente stanno per accogliere il vero Material You con i temi dinamici. Scopriamo come saranno in attesa di poterli provare.

Ecco i nuovi widget in Material You di Google Calendar

Con l’avvento di Android 12, Google ha introdotto il Material You e i suoi temi dinamici, ma non tutti i servizi e le app offrono tuttora un design completamente “coerente”, nemmeno con Android 13 (e Android 14 in beta). In questi ultimi mesi la casa di Mountain View sta aggiornando diverse app in tal senso, e nei prossimi giorni dovrebbe toccare a Google Calendar. All’interno dell’ultima versione, ossia la 2023.22.1-537255951, l’app nasconde il flag “Gm3Widget_Enabled“: se attivato, consente di godersi i nuovi widget con Material You.

Grazie alle immagini qui sotto, fornite dal canale Telegram Google News, possiamo già iniziare a mostrarvi come saranno. Come potete vedere i widget passano da uno sfondo bianco a uno con una colorazione tenue che segue il tema (in questo caso rosa); ci sono anche altri cambiamenti sparsi, come ad esempio il pulsante per l’aggiunta di nuovi eventi (ora decisamente più vistoso e colorato nell’angolo in alto a destra).

Il design dei widget era stato già rinnovato nell’ottobre 2021 con angoli arrotondati e i primi sprazzi di tema dinamico, ma, come potete vedere qui sopra, con le prossime versioni sono in arrivo diverse novità. Curiosamente, questo stesso aspetto è lo stesso mostrato proprio quel mese sul blog ufficiale. Purtroppo non sappiamo quanto dovremo attendere per vedere il nuovo design dei widget di Google Calendar disponibile per tutti, ma possiamo dire di esserci vicini. Vi piacciono i cambiamenti qui sopra? Per verificare di avere a bordo l’ultima versione dell’app potete seguire il badge qui in basso per arrivare al Google Play Store.

