Sui nostri cari smartphone sono installate diverse applicazioni, alcune le utilizziamo quotidianamente mentre altre in maniera sporadica, ma tutte ci consentono di ampliare le possibilità offerte dal dispositivo in nostro possesso.

Per la maggior parte degli utenti, quelli solitamente definiti “comuni” e dunque meno consapevoli di noi appassionati, buona parte delle applicazioni a cui si fa riferimento provengono dalle fucine di Google che pre installa diversi software sugli smartphone Android.

I colleghi di 9to5Google hanno analizzato le recensioni degli utenti statunitensi riguardanti le applicazioni del colosso, stilando a conti fatti una sorta di classifica delle migliori e peggiori applicazioni dal punto di vista degli utilizzatori; diamo un’occhiata.

Ecco le valutazioni degli utenti delle applicazioni di Google

Ognuno di noi ha le proprie preferenze in ogni ambito, anche e soprattutto quando si tratta di applicazioni; l’utente consapevole se non si trova bene con un software non ha problemi a cercare un’alternativa migliore, un applicativo che possa svolgere le medesime funzioni ma in maniera più consona alle proprie necessità e gusti.

Non è sempre così però per gli utenti comuni che, per scarsa conoscenza delle possibili alternative, spesso finiscono per affidarsi alle applicazioni pre installate sul proprio smartphone, a prescindere dal fatto che queste soddisfino o meno le proprie esigenze.

La classifica che vi riportiamo di seguito è stata stilata prendendo in esame esclusivamente la categoria “Telefono” del Play Store negli Stati Uniti.

Le peggiori applicazioni di Google:

Classroom — 2.4 con 2 milioni di recensioni

con 2 milioni di recensioni Fotocamera – 2.6 con 468.000 recensioni

con 468.000 recensioni Health Connect — 2.8 con 4960 recensioni

con 4960 recensioni Pixel Buds : 3.1 con 15.600 recensioni

con 15.600 recensioni Blogger – 3.3 con 162.000 recensioni

con 162.000 recensioni Chrome Remote Desktop — 3.5 con 220.000 recensioni

con 220.000 recensioni Authenticator – 3.6 con 455.000 recensioni

con 455.000 recensioni Wear OS — 3.6 con 271.000 recensioni

con 271.000 recensioni Pixel Watch — 3.6 con 2.230 recensioni

Se queste dunque erano le peggiori applicazioni Google secondo i giudizi degli utenti, o quantomeno quelle con le valutazioni minori, vediamo di seguito quelle che dovrebbero essere le migliori, suddivise per valutazione.

Le migliori applicazioni Google:

Come potete notare, secondo l’opinione degli utenti statunitensi, le migliori applicazioni realizzate da Google sono Play Libri (che di recente ha ricevuto anche un nuovo logo) e Socratic, un aiutante per i compiti, alcune sue funzioni sono anche integrate nel filtro Google Lens Homework.

E voi? Vi trovate d’accordo con le valutazioni degli utenti americani? Quali sono le vostre applicazioni made by Google preferite e quali alternative avete trovato per quelle peggiori? Fatecelo sapere nei commenti.

