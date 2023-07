Lo switch off del 3G è già stato completato da Vodafone e, lo scorso anno, da TIM. I due operatori hanno “spento” la rete 3G per spostare tutte le risorse di rete disponibili sul 4G e sul 5G con l’obiettivo di garantire una connessione mobile sempre più veloce e, soprattutto, una copertura migliore, in particolare in quelle zone del Paese in cui ancora oggi il Digital Divide è una realtà.

All’appello mancano ancora WINDTRE e Iliad. Gli altri due operatori MNO (con infrastruttura di rete proprietaria) presenti sul mercato italiano potrebbero seguire l’esempio di TIM e Vodafone. Il processo di switch off, per entrambi i provider, non è ancora iniziato ma potrebbe entrare nel vivo in breve tempo.

Quando arriverà lo switch off del 3G di WINDTRE e Iliad?

Per il momento, WINDTRE e Iliad non hanno confermato alcun piano per lo spegnimento del 3G nel breve periodo. WINDTRE ha ribadito che un eventuale switch off non arriverà prima del 2025. Nel prossimo futuro, la rete mobile dell’operatore sarà scorporata con la creazione di una nuova società che vedrà il fondo svedese EQT come socio di maggioranza.

Quest’operazione potrebbe modificare i piani futuri per lo switch off del 3G anche se sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere un’idea più precisa in merito a quelli che potrebbero essere i programmi della nuova società che avrà il controllo della rete.

Dallo scorso mese di gennaio 2023, inoltre, WINDTRE e Iliad hanno dato vita a Zefiro Net, una JV paritetica che si occupa della gestione della rete dei due operatori, in modo congiunto, nelle aree a bassa densità abitativa e, quindi, dove il ricorso alle risorse di rete è più basso. Questa JV potrebbe legare lo switch off del 3G di Iliad a quello della rete WINDTRE.

Ricordiamo, inoltre, che Iliad, fin dal suo debutto sul mercato, sfrutta la rete WINDTRE in RAN Sharing (per il 3G oltre che per il 4G). Si tratta di un altro aspetto che lega il futuro del 3G con Iliad a quello di WINDTRE.

Per capire quando ci sarà lo spegnimento della rete di terza generazione di Iliad sarà necessario, quindi, attendere le decisioni di WINDTRE e della nuova società che controllerà la rete mobile. Ricordiamo che lo switch del 3G coinvolgerà anche tutti gli operatori virtuale su rete WINDTRE. Non ci sono, invece, operatori virtuali che sfruttano la rete Iliad.

Appuntamento al 2025?

Al momento, quindi, non ci sono informazioni definitive in merito allo switch off del 3G per WINDTRE e Iliad. Gli “indizi” confermano la possibilità che lo spegnimento delle due reti avvenga, più o meno, in contemporanea. In ogni caso, però, non si tratta di un’operazione imminente.

In attesa di ulteriori informazioni in merito, possiamo segnare sul calendario il possibile inizio dello spegnimento del 3G per il 2025. Nel corso dei prossimi mesi, però, le cose potrebbero cambiare, anche in modo significativo.

Staremo a vedere quali saranno le novità in merito e come gli utenti dei due operatori (e degli operatori virtuali su rete WINDTRE) saranno coinvolti da questa procedura che potrebbe alterare, ancora una volta, gli equilibri del mercato di telefonia mobile in Italia.

Leggi anche: WINDTRE amplia la copertura 5G TDD: raggiunto il 68% della popolazione italiana