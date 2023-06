L’evoluzione della rete 5G in Italia prosegue senza sosta, e WINDTRE si conferma uno degli operatori protagonisti di questo processo. Con l’ultimo aggiornamento di metà giugno 2023, l’operatore ha annunciato di aver esteso ulteriormente la copertura della sua rete 5G basata sulla tecnologia TDD (Time Division Duplex), raggiungendo il 68,60% della popolazione italiana.

Copertura 5G TDD in crescita, 5G DSS stabile

L’interesse di WINDTRE per l’espansione della copertura 5G TDD è evidente: l’operatore ha aggiornato le percentuali di copertura di questa tecnologia, mentre quelle relative al 5G in modalità DSS (Dynamic Spectrum Sharing) sono rimaste invariate.

La rete 5G di WINDTRE si sviluppa su due tecnologie principali: il 5G FDD DSS, che presenta percentuali di copertura più ampie, e il 5G TDD, con percentuali più basse a causa della sua implementazione specifica per la rete di quinta generazione.

WINDTRE ha iniziato a differenziare le tecnologie di rete utilizzate per il servizio di rete mobile di quinta generazione a partire dalla fine di maggio 2021, segnalando di conseguenza diverse percentuali di copertura.

L’ultimo aggiornamento di WINDTRE relativo alla copertura 5G TDD mostra un incremento rispetto al precedente, passando dal 67,90% della popolazione di maggio 2023 al 68,60% di giugno 2023. Il 5G TDD utilizza lo spettro riservato esclusivamente alle connessioni 5G e viene attualmente implementato con priorità nelle aree ad alto traffico.

Nel corso dell’ultimo anno, WINDTRE ha esteso la copertura 5G TDD in diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Calabria, Sardegna, Toscana, Marche e Abruzzo.

La copertura della rete 5G DSS rimane stabile al 95,9% della popolazione

La copertura della rete 5G basata sulla tecnologia FDD (Frequency Division Duplex) DSS, invece, rimane invariata al 95,9% della popolazione italiana. Questa tecnologia consente di utilizzare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per le connessioni 4G che per quelle 5G, con la rete che sceglie in modo intelligente e rapido tra le due modalità in base al tipo di dispositivo e all’offerta sottoscritta dal cliente.

WINDTRE precisa che le percentuali di copertura 5G FDD DSS e 5G TDD sono calcolate sulla base della distribuzione della popolazione residente secondo i dati Istat e che le due coperture sono in sovrapposizione.

Questo nuovo aggiornamento conferma l’impegno di WINDTRE nella continua espansione della sua rete 5G, con l’obiettivo di offrire ai suoi clienti un’esperienza di navigazione sempre più veloce e performante. Con il progressivo aumento della copertura 5G TDD, l’operatore si avvicina sempre più a raggiungere la totalità della popolazione italiana, portando le potenzialità della quinta generazione di reti mobili a un numero sempre maggiore di utenti.

