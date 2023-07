In occasione dell’evento Galaxy Unpacked di fine luglio, oltre a tutta una serie di altri dispositivi, sono attesi anche i prossimi smartwatch del brand appartenenti alla famiglia Galaxy Watch6; la famiglia sarà composta da Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, dei quali abbiamo già avuto modo di vedere diverse indiscrezioni nel corso del tempo.

Nelle ultime ore i prossimi smartwatch del brand sono apparsi nel database Google Play Console, grazie al quale ora conosciamo nel dettaglio i codici prodotto delle diverse varianti.

Ecco i numeri modello di Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic

Non è la prima volta che i futuri smartwatch di Samsung compaiono su un sito di certificazione, questa volta però le informazioni condivise sono alquanto esaustive e ci permettono di conoscere nel dettaglio i codici prodotto dei prossimi smartwatch del colosso coreano.

Stando a quanto emerso, questi sono i numeri modello dei prossimi Galaxy Watch6:

SM-R930 -> Samsung Galaxy Watch6 da 40 mm

SM-R940 -> Samsung Galaxy Watch6 da 44 mm

SM-R950 -> Samsung Galaxy Watch6 Classic da 42 mm

SM-R960 -> Samsung Galaxy Watch6 Classic da 46 mm

Quanto presente nel database Google Play Console non ci fornisce ulteriori informazioni sui dispositivi in questione, ma in base a precedenti indiscrezioni sappiamo che i prossimi smartwatch dell’azienda dovrebbero essere mossi dal processore Exynos W930, costruito su un processo a 5 nm, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria integrata.

Per quanto riguarda la capacità delle batterie, come già visto, i seguenti sono i valori presunti:

Galaxy Watch 6 (40 mm): 300 mAh

Galaxy Watch 6 (44 mm): 425 mAh

Galaxy Watch 6 Classic (43 mm): 300 mAh

Galaxy Watch 6 Classic (47 mm): 425 mAh

Insomma, dopo aver visto anche quello che dovrebbe essere il design degli smartwatch in questione, nonché i presunti prezzi di vendita per il mercato europeo, non ci resta che attendere il 27 luglio per avere tutte le eventuali conferme del caso.

