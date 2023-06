L’evento Galaxy Unpacked si terrà a Seoul il prossimo luglio e tra i nuovi prodotti Samsung presenterà anche gli smartwatch della gamma Galaxy Watch6.

Un’indiscrezione della testata Dealabs Magazine rivela i presunti prezzi in Francia di ciascuna delle varianti di Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic e cita anche quali sarebbero le varianti di colore.

La gamma Samsung Galaxy Watch6 costerebbe di più rispetto alla precedente

Secondo quanto riferito Samsung Galaxy Watch6 con cassa da 40 mm sarebbe disponibile nei colori grafite e crema al prezzo di 319,99 euro per la versione Bluetooth e di 369,99 euro per la versione 4G, mentre la variante da 44 mm sarebbe disponibile nei colori grafite e argento al prezzo di 349,99 euro per la versione Bluetooth e di 399,99 euro per la versione 4G.

Samsung Galaxy Watch6 Classic con cassa da 43 mm arriverebbe nei colori nero e argento al prezzo di 419,99 euro per la versione Bluetooth e di 469,99 euro per la versione 4G, mentre la variante da 47 mm sarebbe disponibile nei colori nero e argento al prezzo di 449,99 euro per la versione Bluetooth e di 499,99 per la versione 4G.

Se questi prezzi si riveleranno attendibili, la gamma Samsung Galaxy Watch6 verrebbe lanciata a un prezzo più alto rispetto alla serie Galaxy Watch5 dello scorso anno.

Recentemente sono trapelate anche una serie di immagini che mostrano i due nuovi smartwatch del produttore coreano da ogni angolazione e in ogni variante di colore disponibile, rivelando caratteristiche estetiche interessanti che distinguono i nuovi modelli dai predecessori.

In copertina: Samsung Galaxy Watch5 Pro

