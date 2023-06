A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale prevista durante il Galaxy Unpacked, nuovi leak emergono in rete che ci danno ulteriori conferme su quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche delle varie versioni di Samsung Galaxy Watch6, comprese le capacità delle batterie dei nuovi smartwatch.

Nei giorni scorsi siamo stati inondati di leak su Samsung Galaxy Watch6, compresi i render stampa che ci hanno confermato quello che sarà il design degli smartwatch di nuova generazione e i probabili prezzi di vendita in Europa.

Nelle scorse ore l’utente Ahmed Qwaider ha postato sul suo profilo Twitter quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi, compresi gli amperaggi della batteria dei vari modelli:

Galaxy Watch 6 (40 mm): 300 mAh

Galaxy Watch 6 (44 mm): 425 mAh

Galaxy Watch 6 Classic (43 mm): 300 mAh

Galaxy Watch 6 Classic (47 mm): 425 mAh

Il tweet va a confermare le specifiche tecniche emerse già qualche giorno fa grazie alla certificazione ricevuta da Samsung Galaxy Watch6, andando a confermare un miglioramento rispetto a Galaxy Watch5 e, soprattutto, Galaxy Watch4.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch6

Il tweet in questione parla di un’autonomia dei nuovi Samsung Galaxy Watch6 del 20% superiore rispetto alla precedente generazione: ricordiamo infatti che Galaxy Watch5 era dotato di una batteria da 284 mAh per la sua variante 40 mm, mentre Galaxy Watch4 si fermava a 247 mAh.

Le performance migliori della batteria dovrebbero essere garantite anche dal nuovo SoC presente all’interno dello smartwatch, che secondo alcune certificazioni apparse nei mesi scorsi prende il nome di Exynos W930 e dovrebbe garantire, a detta di Samsung, un boost delle prestazioni attorno al 10% grazie al suo processo produttivo a 5 nanometri.

Il leaker continua poi confermando la presenza di 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna, in linea con le capacità di memoria di Galaxy Watch5, e un aumento della dimensione dello schermo del 20%, che dovrebbe quindi tradursi in cornici ancora più sottili.

Samsung Galaxy Watch6 sarà presentato durante il prossimo Galaxy Unpacked che si terrà per la prima volta a Seoul, in Corea. La data ufficiale non è ancora stata confermata da Samsung, ma secondo diverse fonti dovrebbe essere stata fissata per il prossimo 27 luglio.