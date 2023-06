Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Pro avranno un nuovo cuore, anche se non dovremmo vedere grossi balzi in avanti rispetto all’Exynos W920. Andiamo a vedere cosa sappiamo sui nuovo chipset in arrivo per la prossima generazione di smartwatch.

Il chip Exynos W930 appare presso il Bluetooth SIG

La serie Samsung Galaxy Watch6 è in dirittura di arrivo: il Galaxy Unpacked estivo dovrebbe tenersi il 26 luglio 2023 in Corea e avere tra i protagonisti non solo i prossimi pieghevoli (Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5), ma anche gli smartwatch di nuova generazione e la serie di tablet Galaxy Tab S9. I nuovi orologi Samsung dovrebbero passare oltre all’Exynos W920 dei Galaxy Watch5 e utilizzare il SoC Exynos W930, in precedenza “conosciuto” come Exynos W980.

Il nuovo chipset è apparso presso il Bluetooth SIG con il nome “S5E5515” e dovrebbe portare prestazioni del 10% superiori: niente di stravolgente dunque, segno che questo W930 possa risultare solo un affinamento della precedente generazione. Altri due indizi porterebbero in questa direzione: innanzitutto il numero di modello apparso presso l’organizzazione risulta lo stesso del W920, e anche il piccolo passo in avanti nella nomenclatura scelta dalla casa di Seul lascerebbe intendere solo un miglioramento relativo. Potrebbe trattarsi di un chipset con un clock leggermente superiore oppure di una versione perfezionata. La documentazione cita inoltre la compatibilità con il Bluetooth 5.3, la stessa versione già supportata dall’Exynos di precedente generazione.

Per conoscere tutti i dettagli ufficiali sull’Exynos W930 e sugli smartwatch Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Pro non dovremo attendere troppo: potrebbe bastare poco più di un mese per scoprire ogni cosa. Cosa vi aspettate dalla prossima generazione di orologi con Wear OS e One UI 5 Watch?

In copertina Samsung Galaxy Watch5 Pro

