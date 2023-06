Le offerte del Red Friday MediaWorld riguardano tanta tecnologia: oltre ad iPhone, notebook, smart TV e così via, non potevano mancare proposte su smartphone e tablet Android. Andiamo a scoprire insieme gli sconti più intriganti che toccano i prodotti del robottino.

Le offerte Android del Red Friday MediaWorld

Le offerte del Red Friday MediaWorld in questione sono disponibili solo per oggi, 30 giugno 2023, e risultano accessibili sia online sia nei punti vendita sparsi per il nostro Paese. Gli sconti toccano tanti modelli di smartphone e tablet Android, spaziando tra diverse fasce di prezzo: si va ad esempio da proposte sulla fascia alta come Samsung Galaxy S23 Ultra e Xiaomi 13 per arrivare a quelle sotto ai 200 euro, che riguardano Redmi Note 12, Realme 10 e non solo. Discorso simile per i tablet, con Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab A7, passando da alcuni modelli Lenovo.

Ecco le nostre selezioni delle offerte Android del Red Friday MediaWorld:

Offerte smartphone Android MediaWorld

Offerte tablet Android MediaWorld

Queste erano solo alcune delle offerte del Red Friday MediaWorld, disponibili solo per oggi, 30 giugno 2023. Per dare uno sguardo a tutti gli sconti dell’iniziativa potete seguire il link qui in basso. Per non perdervi niente delle proposte del momento, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

