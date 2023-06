Nothing continua con la sua strategia comunicativa che punta sull’incertezza e sul dubbio per fare accrescere l’hype verso il lancio dei nuovi prodotti, hardware o software che siano. L’azienda è in procinto di lanciare il nuovo Nothing Phone (2) e la seconda iterazione della propria interfaccia utente Nothing OS.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi indizi su come potrebbe apparire, in linea di massima, la schermata iniziale della Nothing OS 2.0 e, secondo a un noto leaker, questi indizi andrebbero a smontare in parte i render del secondo smartphone della startup, trapelati all’inizio del mese.

Nothing OS 2.0 “spoilerato” direttamente da Carl Pei

Nella giornata di ieri, Carl Pei, recentemente infuriatosi con colui che ha messo in giro la voce del prezzo europeo di Nothing Phone (2), ha condiviso su Twitter lo screenshot della sua schermata iniziale, invitando gli utenti della community a condividere le loro. Tra le risposte, spicca la prima in ordine temporale: questa è arrivata da Bruno Viegas, capo della divisione Software product design presso Nothing.

I due tweet contengono lo screenshot della schermata iniziale di quello che, a detta del noto leaker SnoopyTech, dovrebbe essere Nothing OS 2.0: l’immagine condivisa da Carl Pei mostra l’interfaccia con tema scuro; quella condivisa da Bruno Viegas, mostra l’interfaccia con tema chiaro.

Dai due screenshot (che potete apprezzare nella seguente galleria d’immagini) sembra emergere come l’interfaccia utente della prossima versione di NothingOS possa essere personalizzata per contenere più informazioni a colpo d’occhio, risultando in definitiva più utile per l’utente: come vi raccontavamo un paio di settimane fa, l’obiettivo della startup è quello di mettere al centro l’utente, sfruttando il concetto di estetica funzionale.

E se gli screenshot provenissero da Nothing Phone (2)?

Da oltre una settimana sappiamo che Nothing Phone (2) verrà presentato ufficialmente il prossimo 11 luglio. Sullo smartphone conosciamo molti dettagli, alcuni dei quali condivisi dalla stessa Nothing e altri condivisi dai leaker, anche autorevoli, come OnLeaks che, all’inizio del mese, aveva condiviso render in alta definizione dell’atteso smartphone.

Poche ore dopo, Carl Pei aveva twittato un semplice “F a k e” con chiaro riferimento ai render condivisi da OnLeaks. SnoopyTech ha adesso colto la palla al balzo condividendo un altro post sul social network, spiegando che lo screenshot condiviso poche ore prima dal CEO della startup costituisse la prova che i render condivisi da OnLeaks fossero sbagliati… ma non del tutto.

And this is the reason the OnLeaks render was “fake”, but not totally. Nothing phone (2) launches with a centred punchhole. pic.twitter.com/MSbefp3dZf — SnoopyTech (@_snoopytech_) June 22, 2023

Nothing Phone (1) aveva la fotocamera anteriore posizionata nell’angolo in alto a sinistra e questa caratteristica era stata “confermata” da OnLeaks sui render in alta definizione; gli screenshot di Pei e Viegas, tuttavia, sembrano provenire da un dispositivo con la fotocamera anteriore collocata all’interno di un foro centrato (manca lo spazio da lasciare vuoto per l’eventuale presenza della fotocamera, alla sinistra dell’orologio nella barra di stato).

Questo suggerisce che i due screenshot di CEO e software designer siano stati catturati dall’atteso Nothing Phone (2) e non dal predecessore: dallo screenshot del CEO, inoltre, emerge che la risoluzione del display dello smartphone sarà ancora una volta Full HD+ (1080 x 2412 pixel).

Mancano una ventina di giorni al lancio del nuovo smartphone che, come sappiamo, potrà contare sullo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, avrà un cavo USB-C “griffato” e debutterà, come detto, con la Nothing OS 2.0 basata nativamente su Android 13, interfaccia che da agosto sarà poi disponibile anche per il primo smartphone dell’azienda.

Potrebbero interessarti anche: Tutto quel che sappiamo su Nothing Phone (2) e qualche riflessione e Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese