Con un’immagine promozionale, Carl Pei ha confermato la data di lancio dell’atteso smartphone Nothing Phone (2). La società ha annunciato oggi che il successore di Nothing Phone (1) verrà lanciato l’11 luglio, quindi tra poco meno di un mese.

Nothing Phone (2) verrà lanciato l’11 luglio

L’immagine promozionale relativa al lancio del prodotto mostra gli elementi luminosi di Nothing Phone (2) e stuzzica la curiosità del settore con dei misteriosi tentacoli. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito Web di Nothing.

Grazie a precedenti conferme da parte di Nothing sono noti vari dettagli di Nothing Phone (2), come l’adozione di una batteria più capiente e del SoC Snapdragon 8+ Gen 1, tre anni di aggiornamenti e il debutto anche negli Stati Uniti in contemporanea al lancio globale.

Uno sguardo all’interno di Nothing Phone (2) ha recentemente fornito un’anteprima di come sarà Nothing OS 2.0, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda che dovrebbe debuttare proprio in concomitanza del lancio del nuovo smartphone Android. Un paio di settimane fa il produttore ha spiegato come Nothing Phone (2) offrirà più potenza, longevità software e minor impatto ambientale.

