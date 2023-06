Le indiscrezioni riguardo il secondo smartphone dell’azienda dell’ex CEO di OnePlus Carl Pei continuano a emergere sempre più frequentemente. Oggi sono trapelati i primi render del chiacchierato Nothing Phone (2) che rivelano come potrebbe essere questo dispositivo.

Il noto leaker OnLeaks e SmartPrix hanno da poco pubblicato i presunti render dello smartphone Nothing Phone (2) e a prima vista sembra ispirato all’iPhone 6. Nello specifico si può notare un telaio metallico con le strisce dell’antenna su ciascun lato, inoltre è presente un display perforato in alto a sinistra.

A giudicare dalle immagini le differenze consisterebbero in un doppio flash LED e l’illuminazione costituita da segmenti più corti piuttosto che da strisce luminose continue, probabilmente per offrire all’utente un controllo più fine.

Per il resto il design sembra proporre un rinnovamento abbastanza conservativo di Nothing Phone (1) visibile nell’immagine di copertina, tuttavia è lecito aspettarsi un aggiornamento più considerevole in termini di specifiche, a partire dal SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 e da una batteria leggermente più capiente.

Recentemente Carl Pei ha fornito importanti notizie sul lancio di Nothing Phone (2), inoltre l’azienda ha preso la parola tramite i propri profili social per regalare in anteprima alcuni interessanti dettagli sul prodotto.

Leggi anche: Migliori smartphone Android, la classifica di Giugno 2023