Non manca molto, poco più di un paio di settimane ci separano dalla presentazione ufficiale del prossimo Nothing Phone (2), del quale al momento non sappiamo molto; le uniche informazioni certe riguardano alcune specifiche, che dovrebbero essere superiori rispetto a quelle implementate sul precedente modello.

Per quel che riguarda il design del dispositivo ci sono alcuni dubbi, nonostante infatti siano trapelati alcuni render, il CEO dell’azienda Carl Pei si è in seguito affrettato ad etichettarli come fake, anche se ciò non vuol necessariamente dire che lo siano.

Ad ogni modo, nelle ultime ore sono trapelati online i presunti prezzi di vendita dell’ormai imminente Nothing Phone (2) per il mercato europeo, diamo un’occhiata.

Ecco quanto potrebbe costare Nothing Phone (2) in Europa

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore i colleghi di Dealabs Magazine hanno condiviso quanto appreso da una loro fonte in merito ai prezzi di vendita di Nothing Phone (2) per il mercato francese, sembra che lo smartphone sarà disponibile nel Vecchio Continente in due tagli di memoria, 256 GB e 512 GB, con i seguenti prezzi:

Nothing Phone (2) con 256 GB di memoria interna , nelle colorazioni bianco e nero, al prezzo di 729 euro

, nelle colorazioni bianco e nero, al prezzo di Nothing Phone (2) con 512 GB di memoria interna, nelle colorazioni bianco e nero, al prezzo di 849 euro

Se dunque i quantitativi di memoria interna sembrano abbastanza certi, ci sono alcuni dubbi per quel che concerne la RAM, si ipotizza che il modello con 256 GB di archiviazione interna possa essere accompagnato da 8 GB di RAM, che salirebbero a 12 GB per la versione con 512 GB di memoria interna.

Per il resto, come anticipato in apertura, le certezze sono poche, tre per la precisione e riguardano l’utilizzo del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la batteria da 4.700 mAh e la diagonale del display da 6,67 pollici, tutte informazioni confermate dallo stesso CEO.

Quanto sopra esposto riguardo alle configurazioni e ai prezzi di vendita andrà eventualmente verificato l’11 luglio ma, qualora volessimo prendere per buone queste indiscrezioni, è plausibile che i prezzi per il nostro mercato non si discostino più di tanto da quelli del mercato francese. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

