Nella giornata di ieri ha debuttato ufficialmente il Google Pixel Tablet, il primo tablet Android del colosso di Mountain View che è stato annunciato nel corso del keynote di apertura del Google I/O 2023.

Con i primi hands-on, le prime impressioni e recensioni internazionali, sono iniziate ad emergere tutta una serie di novità esclusive del tablet, come la rinnovata app Google Meteo ottimizzata per dispositivi dal grande schermo che momentaneamente rimane esclusiva di Pixel Tablet (e Pixel Fold). Tra le novità ci sono pure dei salvaschermo dedicati, protagonisti di alcune indiscrezioni della vigilia; questi, però, possono girare su qualsiasi dispositivo che esegue Android 13 grazie a un pacchetto APK che li abilita. Scopriamo quali sono, come ottenerli e se effettivamente funzionano a dovere su uno smartphone.

Google Pixel Tablet ha una rinnovata collezione di salvaschermo

Il nuovo Google Pixel Tablet ha portato al debutto tutta una serie di novità che rappresentano il culmine dei lavori di ottimizzazione apportati da Google ad Android, iniziando con Android 12L e proseguendo con Android 13 (e anche nello sviluppo di Android 14 continuano i lavori in tal senso).

Per il colosso di Mountain View, il tablet è il vero e proprio centro per il controllo della smart home, un dispositivo per l’intrattenimento multimediale che, quando non è in uso, diventa una specie di Nest Hub.

A tal proposito, dagli smart speaker dell’azienda Pixel Tablet eredita gli “screensaver informativi” con orologi, meteo e raccolte di foto: quando il tablet è agganciato alla sua Charging Speaker Dock, uno dei salvaschermo viene attivato automaticamente.

Come ottenere i salvaschermo di Google Pixel Tablet su qualsiasi dispositivo con Android 13

Il solito Nail Sadykov del canale Telegram Google News | En, ha suggerito che questi salvaschermo possono essere eseguiti su qualsiasi dispositivo che esegua Android 13, dal momento che sono governati da un pacchetto APK (che fornisce una particolare versione dell’app “Dreams“, ovvero com.google.assistant.hubui, quella che si occupa dei salvaschermo) chiamato (SmartDisplayPrebuilt.apk).

Scaricato il pacchetto APK (si può fare attraverso questo link che rimanda al suddetto canale Telegram), basterà procedere con l’installazione. A quel punto, i “nuovi” salvaschermo saranno aggiunti agli altri già presenti sul dispositivo al percorso “Impostazioni > Display > Salvaschermo”.

Sadykov ha così installato il pacchetto APK su un tablet virtuale generato con l’emulatore di Android Studio, verificando tuttavia, che dei salvaschermo esclusivi ne funzionano appieno solo tre (potete vederli in azione nella galleria d’immagini sottostante): Meteo, Orologio a schermo intero e Rana del meteo; i due salvaschermo Galleria d’arte e Google Foto non sembrano funzionare.

Questi salvaschermo sono effettivamente utilizzabili su qualsiasi dispositivo?

Abbiamo effettivamente provato a fare lo stesso procedimento su un Google Pixel 7 Pro che esegue l’ultima versione stabile di Android 13 (quella rilasciata assieme al Pixel Feature Drop e alle patch di sicurezza di giugno 2023).

Una volta che abbiamo installato il pacchetto APK, questi salvaschermo compaiono effettivamente al percorso “Impostazioni > Display > Salvaschermo” ma emerge subito come essi siano ottimizzati per i tablet e non vengono visualizzati correttamente sullo smartphone.

Mantenendo lo smartphone in vista portrait (orientato in posizione verticale), gli unici che funzionano a dovere sono Orologio a schermo intero (ma solo col tema chiamato “Principale”) e Rana del meteo che produce un’animazione, collegata con le condizioni meteorologiche attuali, che ha come protagonista il ranocchio presente all’interno dell’app Google Meteo.

Ruotando lo smartphone in vista landscape (orientato in posizione orizzontale), sembrano funzionare a dovere anche tutti gli altri temi del salvaschermo Orologio a schermo intero. In realtà, però, c’è il trucco: è stato necessario modificare il parametro “Larghezza minima” dalle opzioni sviluppatore (impostando un valore di 600 dp) per visualizzarli correttamente ed evitare che i dettagli vari si impastino tra loro.

Nessun problema, invece, con il salvaschermo Meteo che mostrerà una schermata che riprende le attuali condizioni meteorologiche (potete osservare il tutto attraverso la seguente galleria).

L’esperienza che forniscono questi salvaschermo su Google Pixel Tablet è completamente diversa rispetto a quella che forniscono su un qualsiasi altro tablet e, a maggior ragione, su un qualsiasi smartphone.

Dal momento che essi sono ottimizzati per tablet, e che quindi per girare su uno smartphone necessitano dell’installazione di un pacchetto APK e della modifica di parametri all’interno delle opzioni sviluppatore, vi sconsigliamo di provarli.

È innegabile, tuttavia, che sembrano molto belli e possono risultare utili soprattutto a coloro che, la notte, mettono in carica lo smartphone su una dock di ricarica.

