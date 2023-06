Un recente studio pubblicato da un sito britannico ha documentato come il sistema operativo Android di Google sia più intuitivo rispetto al rivale iOS di Apple.

Secondo l’analisi di Green Smartphones Android sarebbe mediamente più intuitivo del 58% in confronto al sistema iOS presente sugli iPhone, nonostante le persone stiano passando sempre più spesso da Android ad iOS.

Per arrivare a questo verdetto gli studiosi hanno utilizzato i dati della Ricerca Google per scoprire chi cercava come svolgere le attività comuni più frequentemente in entrambe le piattaforme. Il concetto sembra valido: se più utenti hanno cercato su Google come fare qualcosa, probabilmente era meno intuitivo su quel determinato sistema.

In base a questo il sistema Android è risultato essere più intuitivo in varie attività come il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica di uno smartphone, gli aggiornamenti software, registrare una schermata, bloccare un numero, configurare la segreteria telefonica e molte altre, mentre il sistema iOS è risultato più intuitivo rispetto ad Android solo in attività come fare uno screenshot e scansionare un codice QR tra quelle prese in esame.

Vale la pena notare che lo studio è relativo agli Stati Uniti che conta circa 144 milioni di utenti Android e circa 136 milioni di utenti iOS.

