Se state cercando un nuovo smartphone Android e volete spendere meno di 300 euro, allora potreste dare un’occhiata su Amazon. Sul noto sito sono infatti in offerta sotto questa soglia sia OPPO Reno8 Lite 5G sia OPPO Reno8 T: vediamo quali sono le differenze tra i due modelli e come approfittare degli sconti.

OPPO Reno8 Lite 5G e OPPO Reno8 T in offerta su Amazon

OPPO Reno8 Lite 5G ha qualche mese in più sulle spalle, ma è l’unico del duo a offrire il supporto alla connettività 5G, come del resto il nome già suggerisce. Lo smartphone di fascia media dispone di un display AMOLED 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080), con refresh rate classico (60 Hz) e frequenza di campionamento del tocco a 120 Hz, e del SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G octa core, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB). A livello fotografico mette a disposizione una fotocamera anteriore da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, sensore per la profondità di campo da 2 MP e sensore per gli scatti macro da 2 MP. Oltre al 5G (con dual SIM), supporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS e NFC, e offre una porta USB Type-C e una porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 4500 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata da 33 W.

OPPO Reno8 T è stato presentato lo scorso febbraio con display 20:9 AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz. Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Helio G99 octa core, ed è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB). Il comparto fotografico è composto da quattro fotocamere in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 100 MP e due sensori da 2 MP, uno per le macro ed uno monocromatico, mentre frontalmente una fotocamera da 32 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 33 W (0-54% in 30 minuti). Come anticipato, niente connettività 5G: ci sono comunque 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm.

OPPO Reno8 Lite 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 399,90 euro, ma è disponibile in offerta su Amazon a 279,99 euro nelle colorazioni Cosmic Black e Rainbow Spectrum. OPPO Reno8 T ha debuttato allo stesso prezzo ed è disponibile in offerta a 298,05 euro nella colorazione Midnight Black con supporto auto in omaggio. Entrambi sono venduti e spediti da Amazon, con consegna in un giorno per gli abbonati Prime. Se siete interessati potete acquistarli seguendo i link qui in basso:

Acquista OPPO Reno8 Lite 5G in offerta

Acquista OPPO Reno8 T in offerta

Leggi anche: Recensione Oppo Reno8 Lite 5G