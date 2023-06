Il team di sviluppatori di Google è come sempre al lavoro su diversi progetti, con l’intento di migliorare i servizi che l’azienda offre ai propri utenti. Oggi diamo insieme uno sguardo alle ultime novità in lavorazione per Gmail, Google Chat, Google Assistant, Presentazioni e Documenti.

Risultati migliori per la ricerca in Gmail, sia su Android che su iOS

Google sta lavorando ad un nuovo aggiornamento per Gmail che sarà in grado di mostrare prima “Risultati migliori” per aiutare gli utenti a “trovare esattamente quello che stai cercando molto più velocemente”.

La nuova sezione sfrutta i modelli di machine learning che “utilizzano il termine di ricerca, le email più recenti e altri fattori rilevanti”, lo scopo è quello di migliorare la qualità della ricerca integrata in Gmail, che continuerà comunque a fare affidamento anche su etichette, persone e data.

La novità in questione è già in fase di implementazione nella ricerca di Gmail sui dispositivi mobili e sarà disponibile nelle prossime settimane per “tutti i clienti e gli utenti di Workspace con account Google personali”.

Google Chat potrebbe avere un nuovo logo e una nuova veste grafica

Google Chat è l’applicazione che, ormai da qualche tempo, ha sostituito i defunti servizi Hangouts e Allo dell’azienda; sembra che Google abbia intenzione, nel prossimo futuro, di modificare il logo dell’applicazione e di introdurre una riprogettazione estetica incentrata sulla “Timeline” delle app mobili.

Il nuovo logo abbandonerà le attuali due bolle di conversazione verdi, in favore di qualcosa molto più simile all’icona di Google Meet, integrando al contempo i classici quattro colori di Google.

Nell’immagine qui sopra potete altresì notare una nuova sezione Timeline, che andrà a sostituire l’attuale schermata principale dell’app, la “Cronologia” mostra tutte le conversazioni di cui fai parte (chat e spazi) con la possibilità di ordinare per Tutto, Da leggere, Bloccati, DM e Spazi.

Google Assistant perde l’integrazione con note ed elenchi delle app di terze parti

Allo stato attuale le impostazioni dell’assistente Google permettono di impostare un fornitore di note ed elenchi per i comandi vocali, che consentono all’utente di creare o modificare un elenco o una nota su altoparlanti e smart display, le opzioni disponibili sono Google Keep, Any.do, AnyList e Bring Shopping Lists.

Gli sviluppatori di AnyList hanno annunciato che “Google interromperà l’integrazione di Google Assistant Notes & Lists per le app non Google il 20 giugno 2023”, non sarà quindi più possibile utilizzare l’Assistente Google per aggiungere elementi a AnyList. Stando a quanto dichiarato dalla società di Mountain View, Google Keep non sarà influenzato da questa modifica.

La generazione di immagini arriva in Presentazioni, Duet AI in Gmail e Documenti

Come annunciato al Google I/O, l’azienda sta implementando la generazione di immagini in Presentazioni, con lo scopo di aiutare gli utenti a creare sfondi personalizzati per le presentazioni; sarà presente un pannello laterale “Aiutami a visualizzare” per inserire un prompt. L’utente potrà scegliere uno stile: fotografia, illustrazione, flat lay, sfondo, clip art o nessuno, Google genererà 6-8 progetti con la possibilità di “Visualizza altro”.

Attraverso un post su Twitter l’azienda annuncia che questa novità è alimentata dai modelli di generazione di immagini dell’azienda, che include Imagen, e che sarà distribuita gradualmente ai tester del programma Workspace Labs.

Gmail invece riceve qualche piccola miglioria per la funzione Aiutami a scrivere, che ora vanta suggerimenti contestuali per le risposte che tengono conto del thread precedente, il sistema aggiungerà dettagli specifici alla risposta che genera dalla richiesta dell’utente, come il nome della persona a cui si sta rispondendo ed eventuali orari o date.

Infine, la funzione Aiutami a scrivere migliora anche su Documenti, che ora proporrà in automatico smart chip e altre variabili a una risposta generata, in modo da ricordare all’utente di aggiungere dettagli, come per esempio il nome di un’azienda in una domanda di lavoro.

