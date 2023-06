I Google Pixel stanno per accogliere una nuova animazione che riguarda la ricarica della batteria. La novità, che dovrebbe toccare Android 14 in generale e dunque tutti i Pixel coinvolti dalla release, è stata anticipata direttamente dalla casa di Mountain View tramite un tweet: andiamo a scoprire di che si tratta.

Nuova animazione per la ricarica dei Google Pixel in arrivo

Android 14 è giunto alla beta 2.1, ma prima di poterlo accogliere nella versione stabile dovremo attendere qualche mese: se tutto procederà per il meglio ci aspettiamo un rilascio per il mese di agosto, esattamente come lo scorso anno. Se tanti cambiamenti del sistema operativo sono stati già rivelati e mostrati da Google (qui per tutte le novità della beta 2), piano piano dovrebbero saltare fuori altre novità: una di queste è quella che stiamo per farvi vedere grazie all’account Twitter ufficiale Made by Google.

Forse quest’ultimo si è accorto di aver mostrato qualcosa troppo presto, perché il tweet è stato poi rimosso, ma niente paura: grazie a Mishaal Rahman, ecco la nuova animazione per la ricarica, che prevede la percentuale della batteria mostrarsi in una pillola nell’angolo in alto a destra, un cerchio intorno al foro per la fotocamera anteriore e una pulsazione dello schermo. A dire il vero, avevamo visto qualcosa di simile un paio di anni fa, ma finora c’era stato poco di concreto.

Questa animazione non è disponibile né sulla più recente beta di Android 14 né sull’ultima versione QPR di Android 13, dunque immaginiamo possa arrivare con la beta 3 di Android 14 (prevista per questo mese di giugno, magari anche per l’ultimo arrivato Google Pixel 7a). Non si tratta di una novità eclatante, ma fa sempre piacere scovare questi piccoli miglioramenti implementati durante lo sviluppo.

Vi piace la nuova animazione per la ricarica dei Google Pixel? Fateci sapere la vostra.

