Doctor Web ha scovato un modulo per Android che dispone di funzionalità spia: è in grado di raccogliere informazioni sui file conservati sui dispositivi e di trasmetterli a malintenzionati. Purtroppo tutto questo è risultato incorporato in vari giochi e tante app Android disponibili anche sul Google Play Store. Vediamo la lista delle app coinvolte e da disinstallare immediatamente.

Cancellate queste app: contengono un trojan spia

Secondo la classificazione di Dr. Web è stato denominato Android.Spy.SpinOk: si tratta di un modulo progettato per trattenere gli utenti all’interno delle app attraverso minigiochi, un sistema di task e una presunta estrazione a premi. Questo SDK trojan si connette a un server di comando e controllo inviando una richiesta con diversi dati tecnici del dispositivo coinvolto, che possono essere sfruttati per regolare il funzionamento dell’app ed evitare che l’attività venga individuata. Vengono anche ignorate le impostazioni proxy, nascondendo le connessioni di rete.

Non solo le app vanno a inondare smartphone e tablet di pubblicità e a rallentare le performance, ma hanno l’abilità di nascondere l’attività dannosa: il trojan celato al loro interno è in grado di ottenere informazioni riservate e file dal dispositivo dell’utente; in più, l’SDK malevolo allegato a queste applicazioni può trasferire file dal dispositivo a server remoti a insaputa dell’utente, e raccogliere tutti i tipi di dati sensibili relativi ai sensori, arrivando eventualmente a tracciare le attività dell’utente, sia online sia offline.

Prima di dare uno sguardo alla lista della app coinvolte, che risultano parecchie (105 in tutto, almeno per ora), vale la pena specificare un dettaglio non di poco conto. Sembra infatti che alcune delle app (tra cui Zapya, una delle più popolari) non fossero sviluppate per il trojan e di conseguenza risultino ancora disponibili (in alcuni Paesi) per il download sul Google Play Store in seguito a un aggiornamento da parte degli sviluppatori. Questo sembra portare a pensare che gli sviluppatori di queste ultime potessero non essere a conoscenza dello spyware, forse aggiunto da inserzionisti di terze parti e malintenzionati.

Fatta questa premessa, vediamo la lista completa della app coinvolte nella questione. Messe insieme arrivano a più di 400 milioni di installazioni.

Noizz: video editor with music – più di 100.000.000 di installazioni

Zapya – File Transfer, Share – più di 100.000.000 di installazioni (il modulo trojan era presente dalla versione 6.3.3 alla 6.4, mentre è assente nell’attuale 6.4.1)

VFly: video editor&video maker – almeno 50.000.000 di installazioni

MVBit – MV video status maker – almeno 50.000.000 di installazioni

Biugo – video maker&video editor – almeno 50.000.000 di installazioni

Crazy Drop – almeno 10.000.000 di installazioni

Cashzine – Earn money reward – almeno 10.000.000 di installazioni

Fizzo Novel – Reading Offline – almeno 10.000.000 di installazioni

CashEM: Get Rewards – almeno 5.000.000 di installazioni

Tick: watch to earn – almeno 5.000.000 di installazioni

Bank Bingo Slot

Bingo-J

Jelly Connect

Mega Win Slots

Lucky Clover Bingo

Jackpot King – Coin Pusher

Owl Pop Mania

Daily Step

Get Rich Scanner

Star Quiz

Lucky Jackpot Pusher

Pic Pro – AI Photo Enhancer

PlayBox: Rewarded Play

Mission Guru: Brain Boost

Bubble Connect – puzzle match

Novelah – Read fiction & novel

InstaCash:Earn rewards

VibeTik

Bingo Tour

Coin Big Bang

Gold Miner Coin Dozer

Match Fun 3D

SurveyKing – Earn from surveys

Holiday Solitaire Party

Step Counter:Keep Fit

Survey Cash – Earn Easy Cash

BitCoin Connect

Mega Blast Tree

Treasure Scanner

Mega Coin Dozer

TT Tube:Short Video

Space Pop: Bubble Shooter

WOW Domino

Cake Factory: Pop Match3

Solitaire Arena

Domino Master

Royal Fishing Party

Piggy Rush Slot

Fruit BigBang

Solitaire Go: TriPeaks

Casino Royale: Wild Slots

Coin Vibe

Lucky Word Club

Money Gun – Earn money easily

Weather & Rewards – Real Money

Witch Slots 2

Fruit Drop

Bingo Joy

Video Tube: Cash Back

Digger Master – Casino slots

Trend Games

Make Money & Earn Cash Rewards

bucksfir

NovelFun

PixMania: Ganhe prêmios no pix

MemGuru

Candy Gas

Cash Prizes – Earn Rewards App

Gamony : Make Money Everyday

OhCash

Youth Rewards – Cash App

Fantasy Pusher

Money Game-Win Real Cash

Smart Walk

Mania Vegas Slots

Tap Away 3D

StepWin-Pedometer & Step Tracker

Queen Match-Triple Tile Master

Fast Wallet-Earn Money & games

Lion Coin: The King of Rewards

Reweize: Earn Rewards

SWE Rewards “Swedswap”

Blitz Slots

Water Puzzle Captain

Money Tube: Video Player

DigiWards

Bitcoin Cash Giveaway

Money Well:Play game & earn cash

Stars Coin

Colo Chess

Alaa win play

Lucky Money – Real Money Games

Puzzle Cash

Jackpot bingo Slots

Pop Rewards

Play Tube

Loto Scratch and Win

Game Reward- Real Money Games

Parking Inc. 3D

Maya Merge

Royal Dice Party

ChipWin To 21:Merge game

Il team Dr. Web ha ovviamente avvisato Google del modulo trojan Android.Spy.SpinOk e delle app in cui è risultato incorporato. Molte delle app qui sopra non risultano più disponibili sul Google Play Store, ma fate attenzione: nel caso le abbiate già installate vi consigliamo di cancellarle subito dal vostro dispositivo. Per maggiori informazioni potete consultare questo link.

