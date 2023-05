C’è grande attesa da parte della community di appassionati per la presentazione, fissata per il 1° giugno, del prossimo smartphone pieghevole Motorola Razr 40 Ultra. Dello smartphone in questione abbiamo già avuto alcune informazioni negli ultimi tempi, grazie a tutta una serie di fughe di notizia infatti abbiamo potuto vedere il presunto prezzo di vendita del dispositivo, nonché buona parte di quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche.

Anche il design dello smartphone non è più un segreto, grazie ad una serie di immagini trapelate in rete negli ultimi tempi; oggi però, grazie al prolifico Evan Blass, possiamo ammirare il primo spot pubblicitario di Motorola Razr 40 Ultra.

Trapela il primo video pubblicitario di Motorola Razr 40 Ultra

Come potete notare dal video poco sotto, nello spot pubblicitario lo smartphone viene chiamato con un generico Motorola Razr, questo perché come già sappiamo, il dispositivo verrà commercializzato con nomi diversi a seconda del mercato, mentre negli Stati Uniti verrà venduto come Motorola Razr+, in Europa sarà commercializzato come Motorola Razr 40 Ultra.

Di seguito quelle che sono, al momento, le presunte caratteristiche tecniche del prossimo smartphone pieghevole del brand:

Dimensioni: 170,8 x 74 x 7 mm

Peso: 189 grammi

Display: Display interno: pOLED da 6,9 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 165 Hz Display esterno: pOLED da 3,6 pollici con risoluzione 1066 x 1056 pixel e frequenza di aggiornamento a 165 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con CPU octa-core

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 256 GB

Fotocamere posteriori: sensore principale da 12 MP, f/1.5, 1.4 μm, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) sensore ultra-grandangolare da 13 MP, f/2.2, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), quad pixel binning

Fotocamera frontale: sensore da 32 MP, f/2.4, 0.7μm

Connettività: Dual SIM (Nano + e-SIM), USB Type-C 3.0, GPS, WiFi 6 (ax), Bluetooth 5.3, NFC, WiFi Direct, DLNA, 5G

Certificazione contro acqua e polvere: sì, IP52

Batteria: 3800 mAh, ricarica rapida da 33 W, ricarica wireless

Sistema operativo: Android 13

Il video che potete visualizzare qui sopra è stato pubblicato da Evan Blass su Twitter, con una durata di 44 secondi ci permette di dare uno sguardo più approfondito al design di Motorola Razr 40 Ultra e ad alcune caratteristiche dell’ampio display esterno da 3,5 polllici.

Del dispositivo in questione conosciamo ormai quasi tutto, non ci resta che attendere il 1° giugno per la presentazione ufficiale.

