Abbiamo già visto come sia attesa per il 1° giugno la presentazione del nuovo smartphone pieghevole di Motorola, Razr 40 Ultra è già stato protagonista di una serie di indiscrezioni che ci hanno permesso di ammirarne il design e le presunte specifiche tecniche.

Ora lo smartphone appare sul sito web di un rivenditore, consentendoci di avere alcune conferme circa le principali caratteristiche tecniche, nonché sul prezzo, a pochi giorni dal lancio ufficiale.

Motorola Razr 40 Ultra: specifiche chiave e prezzo trapelano sul sito di un rivenditore

Il prossimo smartphone di punta del brand, Motorola Razr 40 Ultra, è apparso sul sito web di un rivenditore dell’Arabia Saudita e, nel momento in cui scriviamo, le relative pagine risultano ancora disponibili per la consultazione.

Vengono dunque confermate praticamente tutte le specifiche tecniche trapelate in precedenza, il dispositivo sarà equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna senza supporto per lo slot per schede microSD.

Lo smartphone dovrebbe avere un display pOLED principale da 6,9 pollici, mentre quello esterno dovrebbe avere una diagonale di 3,5 pollici, nel quale saranno alloggiati un sensore principale da 32 MP e un obiettivo da 8 MP; all’interno dovrebbe essere presente una fotocamera anteriore da 12 MP o 13 MP.

Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe essere alimentato da una batteria da 3.800 mAh con supporto per la ricarica wireless, ed essere equipaggiato con un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posto sul tasto di accensione laterale.

Anche per quel che concerne il prezzo di vendita del dispositivo abbiamo una sorta di conferma, lo smartphone che sarà disponibile nelle colorazioni Viva Magenta, Glacier Blue e Black, avrebbe un costo di 3.999 Rs, equivalente a circa 986 euro, in linea con il presunto prezzo di 1.000 dollari trapelato in precedenza.

Non ci resta che attendere l’evento ufficiale di presentazione, o ulteriori fughe di notizie, per scoprire tutti i dettagli di cui non siamo ancora a conoscenza.

