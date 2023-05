Sappiamo già che l’azienda coreana dovrebbe lanciare i due nuovi smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch6 entro la fine dell’anno, la loro presentazione ufficiale è infatti attesa per il mese di luglio in occasione dell’evento Galaxy Unpacked.

Dei dispositivi in questione sono già trapelate alcune informazioni negli ultimi mesi, una in particolare trova ulteriore conferma grazie ai render diffusi dai colleghi di Mysmartprice in collaborazione con OnLeaks.

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy Watch6 Classic

Come anticipato in apertura, le immagini che potete vedere nella galleria poco sotto sono state diffuse dai colleghi sopra citati e rappresentano quelle che dovrebbero essere le sembianze di Samsung Galaxy Watch6 Classic; come potete notare, la caratteristica che più di tutte salta all’occhio è la reintroduzione da parte dell’azienda della ghiera fisica girevole, caratteristica molto apprezzata dagli utenti ma abbandonata sugli ultimi modelli prodotti dal colosso.

Come potete notare dalle immagini in galleria, Samsung non ha stravolto l’iconico design della propria serie di smartwatch, che risulta tutt’ora piuttosto familiare; la caratteristica di cui parlavamo prima, ovvero la ghiera fisica girevole, sembra essere leggermente più sottile rispetto al passato.

L’unica altra modifica apprezzabile dalle immagini, apportata al design del dispositivo, sembra essere ispirata al Galaxy Watch5 Pro con il quale Galaxy Watch6 Classic pare condividere un bordo piatto lungo il lato che è più distinto rispetto ai modelli precedenti; infine possiamo notare come lo smartwatch raffigurato abbia una finitura spazzolata e il cinturino con chiusura magnetica.

Stando a quanto precedentemente trapelato, Galaxy watch6 Classic dovrebbe vantare un display da 1,47 pollici con una risoluzione maggiore di 470 x 470 pixel, nonché una batteria dalle dimensioni maggiori rispetto al passato, 425 mAh contro i precedenti 361 mAh del Galaxy Watch4 Classic. Infine, lato software, lo smartwatch dovrebbe essere equipaggiato con l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda One UI Watch 5, con tutta una serie di novità a bordo.

