È la seconda volta in pochi giorni che parliamo dei futuri smartwatch di Samsung, quest’anno infatti l’azienda presenterà i nuovi Galaxy Watch 6, sui quali qualche indiscrezione è già circolata; abbiamo infatti visto come sembra che la società possa optare per un cambio di rotta per quel che concerne il design dei propri smartwatch, da diversi anni ormai sempre molto simile ai predecessori.

Oggi invece, grazie alle certificazioni ottenute in Corea del Sud, diamo uno sguardo a quelle che dovrebbero essere le capacità delle batterie che verranno montate sui suddetti dispositivi che, a quanto pare, potrebbero essere leggermente più capienti di quelle della precedente generazione, offrendo presumibilmente al contempo qualcosa in più dal punto di vista dell’autonomia.

Samsung potrebbe montare delle batterie più grandi sui prossimi Galaxy Watch 6

Come dicevamo in apertura, le informazioni sono trapelate grazie alle certificazioni ottenute dalle componenti in questione e riguardano i modelli base di Galaxy Watch 6, i cui codici prodotto sono SM-R93x e SM-R94x, rispettivamente per la variante da 40 mm e per quella da 44 mm.

Come spesso accade, la qualità delle immagini non è delle migliori, ma ci consente comunque di dare uno sguardo ai dati che ci interessano; quella che vedete qui sopra dovrebbe essere la batteria del modello da 40 mm, con codice prodotto EB-BR935ABY. Anche se un po’ a fatica, possiamo notare una capacità tipica pubblicizzata di 300 mAh, e di conseguenza una capacità nominale di 295 mAh; per fare un confronto, Galaxy Watch5 da 40 mm è equipaggiato con una batteria da 284 mAh e 276 mAh rispettivamente.

Passiamo ora alla versione di Galaxy Watch 6 da 44 mm con codice prodotto EB-BR945ABY, qui possiamo notare che la capacità tipica pubblicizzata è di 425 mAh, mentre la capacità nominale dovrebbe essere di 412 mAh; il modello della precedente generazione da 44 mm vanta una capacità tipica di 410 mAh e una capacità nominale di 397 mAh.

Appare quindi evidente come Samsung abbia intenzione di aumentare la capacità delle batterie utilizzate per i prossimi Galaxy Watch 6.

Cosa sappiamo al momento di Galaxy Watch 6

Abbiamo appena visto dunque qualche informazione circa le capacità delle batterie che verranno utilizzate sui prossimi smartwatch del brand, ma per quanto riguarda tutto il resto? Le informazioni per il momento non sono molte e si basano su diverse indiscrezioni trapelate finora.

Sembra che Samsung abbia intenzione di abbandonare l’utilizzo di pannelli proprietari, affidandosi al produttore cinese BOE per la realizzazione del display OLED da implementare sui dispositivi; per quanto riguarda il processore non ci sono informazioni certe al momento, ma è lecito presumere che, seppur rimanendo fedeli ad una soluzione proprietaria, questa non sarà la stessa utilizzata negli ultimi due anni, ovvero il processore Exynos W920.

Per quel che concerne le funzionalità offerte dai prossimi smartphone dell’azienda, dovrebbero essere riproposte tutte le funzionalità già presenti sugli attuali modelli e che già conosciamo, come il monitoraggio della pressione sanguigna, battito cardiaco, ECG, ossigenazione del sangue (SpO2) nonché il tracciamento delle varie fasi del sonno e quello dell’attività fisica.

Per il momento questo è quello che si sa, ma con il passare del tempo e l’avvicinarsi della presentazione ufficiale dei futuri smartwatch, trapeleranno sicuramente ulteriori dettagli; continuate a seguirci per non perdervi alcuna notizia in merito.

In copertina Samsung Galaxy Watch5 Pro

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS di febbraio 2023