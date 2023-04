Torniamo a parlare del futuro smartwatch di punta di Samsung, Galaxy Watch6 Pro è atteso (presumibilmente insieme ad una variante Classic) per la seconda metà dell’anno e dovrebbe essere presentato in occasione dell’evento Galaxy Unpacked di agosto.

Della futura famiglia di smartwatch dell’azienda abbiamo già visto alcune indiscrezioni, sappiamo ad esempio che Samsung potrebbe ispirarsi a Google Pixel Watch per il design, così come abbiamo visto che i dispositivi dovrebbero vantare batterie più grandi rispetto alla precedente generazione.

Un’altra informazione precedentemente trapelata riguarda il presunto ritorno della ghiera fisica rotante su Samsung Galaxy Watch6 Pro, voce che viene confermata oggi tramite Twitter da un altro leaker.

Samsung Galaxy Watch6 Pro potrebbe avere una ghiera girevole più sottile

La conferma di oggi farà sicuramente piacere a tutti coloro che hanno amato la ghiera fisica presente su Galaxy Watch4 e che magari non hanno acquistato uno smartwatch dell’attuale generazione proprio per la mancanza di questa caratteristica.

Stando a quanto riporta il famoso leaker Ice Universe su Twitter (che aveva già anticipato qualcosa di simile), sembra che Samsung Galaxy Watch6 Pro avrà una ghiera fisica rotante leggermente differente da quella che già conosciamo, il futuro smartwatch dovrebbe infatti avere un “bordo più stretto”, il che renderebbe la componente in questione meno ampia rispetto alla precedente.

Come potete notare non si tratta dunque di una conferma assoluta, quanto più di una riaffermazione di quanto precedentemente trapelato, il fatto però che diverse fonti abbiano condiviso le medesime informazioni, ci porta a considerare queste voci come quasi certe.

Ad ogni modo non ci resta che attendere l’evento Galaxy Unpacked di quest’estate, oppure ulteriori indiscrezioni a conferma di quanto finora sostenuto.

In copertina Samsung Galaxy Watch5 Pro

