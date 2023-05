Il team di Samsung ha annunciato le novità principali di One UI 5 Watch, nuova versione dell’interfaccia del colosso coreano dedicata ai suoi smartwatch e che sarà rilasciata nei prossimi mesi.

La nuova UI di Samsung sarà disponibile per alcuni dei suoi modelli, a partire da Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5, che in questo momento sono basati su Wear OS 3 e probabilmente arriverà insieme a Wear OS 4.

Cosa possiamo aspettarci da One UI 5 Watch

Stando a quanto è stato svelato dal team di Samsung, gli sviluppatori con One UI 5 Watch si sono soffermati in particolare sul miglioramento di tre aspetti dell’esperienza utente: il sonno, gli strumenti per il fitness e la sicurezza.

Iniziando dalle novità relative al sonno, gli sviluppatori hanno dedicato le loro attenzioni a tre funzionalità:

migliorare la comprensione dei modelli di sonno personali attraverso una nuova interfaccia utente SLeep Insights, grazie alla quale è possibile visualizzare il punteggio del sonno dell’utente e un’istantanea più chiara del riposo notturno, completa delle metriche più importanti

costruire delle sane abitudini attraverso lo Sleep Coaching

migliorare la connettività tra gli smartwatch Galaxy e i dispositivi compatibili con SmartThings, in modo da consentire a questi ultimi di reagire ai parametri della Modalità Sonno

Passando al fitness, grazie a una Heart Rate Zone personalizzata gli utenti potranno fare affidamento su strumenti di corsa su misura, come l’analisi della corsa in tempo reale e un programma di allenamento a intervalli personalizzato (con cinque livelli di intensità di allenamento ottimali a seconda delle esigenze e delle capacità di ciascuno).

Infine, per quanto riguarda la sicurezza, tra le nuove funzionalità ci sono un sistema SOS aggiornato che consente la comunicazione diretta a un numero di telefono di emergenza (trasmette informazioni sulla posizione di chi lo indossa e informazioni mediche) e l’abilitazione predefinita del rilevamento delle cadute per gli utenti di età pari o superiore a 55 anni.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Samsung per scoprire quando l’aggiornamento a One UI 5 Watch sarà rilasciato.