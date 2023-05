All’inizio di questo mese il team di Google ha annunciato di essere pronto a dare il via al rilascio dell’aggiornamento che porterà Fuchsia su Nest Hub di seconda generazione.

Ricordiamo che Fuchsia è un sistema operativo sul quale il colosso di Mountain View lavora da parecchio tempo, pensato per funzionare su dispositivi di vario tipo e che, dopo il suo esordio su Nest Hub di prima generazione, è anche sbarcato su Nest Hub Max.

Si espande la disponibilità di Fuchsia su Nest Hub

Stando a quanto si apprende, Google sembra avere cominciato a diffondere in modo più ampio Fuchsia sui Nest Hub di seconda generazione iscritti al Programma di anteprima.

La maggior parte degli smart display con Google Assistant si riavvia/aggiorna nelle prime ore del giorno ma, dato che l’ultimo modello di Nest Hub tiene traccia del sonno, lo fa la mattina dopo che l’utente si è svegliato.

Una volta effettuato l’aggiornamento, il dispositivo nella sezione dedicata alle Informazioni tecniche, all’interno del menu delle Impostazioni, mostrerà i seguenti dati:

Fuchsia Version 10.20221207.2.100038

Cast firmware 1.68.356352

Se si considera che l’interfaccia utente con Fuchsia non dovrebbe subire modifiche, è molto probabile che saranno in tanti a non rendersi conto dell’implementazione del nuovo sistema operativo.

Fuchsia, ad ogni modo, non fa mancare qualche novità su Nest Hub di seconda generazione, come il supporto per il sensore radar Soli e un menu Bluetooth all’interno delle Impostazioni per effettuare in modo molto più rapido l’accoppiamento con un nuovo device o per usare lo smart display come un altoparlante.

Al momento pare che l’aggiornamento a Fuchsia sia stato distribuito soltanto a coloro che si sono iscritti al Programma di anteprima dall’app Google Home e non vi sono informazioni ufficiali su quando sarà disponibile per tutti gli altri utenti. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: le novità della beta 2 di Android 14