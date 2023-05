Instagram non funziona. A partire dai primi minuti di oggi 22 maggio 2023, utenti Instagram da tutto il mondo segnalano un malfunzionamento della popolare piattaforma di social media. Il problema impedisce di aggiornare il feed, di consultare e pubblicare nuove stories, cerchiamo di capire cosa sta succedendo e come provare a risolvere.

Instagram non funziona, cosa succede

Al momento non si conoscono ancora le cause ma tranquilli perché non è un problema del vostro smartphone se non riuscite a pubblicare un post, a pubblicare una storia, scrollare il feed o utilizzare qualche funzionalità della relativa applicazione. Tutto dovrebbe rientrare, al solito, nel giro di qualche ora, tempo che i tecnici trovino le eventuali falle e le riparino.

Le segnalazioni stanno arrivando un po’ da tutto il mondo, il problema non è dunque circoscritto ma diffuso, a conferma che qualcosa non stia funzionando a dovere. Principalmente risulta impossibile aggiornare il feed della home, modificare le informazioni profilo, visualizzare le stories degli amici o pubblicare nuovi post.

Seguici su YouTube e su TikTok canale TuttoTech.net.

Cosa fare per risolvere

Attualmente, non ci sono soluzioni definitive per risolvere il problema. L’azienda non si è ancora espressa al riguardo ma al 99% il problema riguarda l’infrastruttura del social network di conseguenza bisogna pazientare che la soluzione venga trovata a monte. Non appena il guasto verrà sanato allora il servizio tornerà a funzionare a tutti.

Non è dunque necessario, né utile, provare a disinstallare e re-installare l’applicazione, riavviare lo smartphone o addirittura resettarlo, non resta che pazientare.

Potrebbe interessarti: su Amazon è partita la Gaming Week con migliaia di super offerte sulla tecnologia, non perderti le migliori seguendoci sul canale Telegram Prezzi.Tech.