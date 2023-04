Samsung Galaxy Watch5 e Watch4 ora sono in grado di avviare il monitoraggio della corsa con l’app Adidas Running utilizzando il relativo comando vocale per Google Assistant.

Samsung ha inoltre reso disponibile sui suoi ultimi smartwatch il monitoraggio del ciclo basato sulla temperatura della pelle in 32 Paesi compresa l’Italia.

Samsung Galaxy Watch5 e Watch4 ora possono avviare l’app Adidas Running tramite Google Assistant

Gli utenti delle serie di smartwatch Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5 ora possono chiedere a Google Assistant di avviare una sessione di corsa su Adidas Running senza la necessità di aprire l’app tramite il launcher del dispositivo indossabile.

Ovviamente gli utenti devono avere l’app Adidas Running installata sul proprio smartwatch e disporre di un account connesso per poter utilizzare la nuova funzionalità.

Samsung Galaxy Watch5 ottiene il monitoraggio del ciclo basato sulla temperatura della pelle

A partire da oggi gli utenti che indossano Samsung Galaxy Watch5 o Galaxy Watch5 Pro possono monitorare meglio i cicli mestruali utilizzando il sensore di temperatura mentre dormono.

La temperatura corporea basale (BBT) varia in base alla fase mestruale e siccome deve essere misurata immediatamente dopo il risveglio e prima di qualsiasi attività fisica o impatto dall’ambiente circostante, l’operazione può essere scomoda e difficile da ricordare.

La nuova funzionalità di Samsung automatizza questo processo rendendolo più comodo grazie all’utilizzo dei sensori integrati nello smartwatch.

La serie Galaxy Watch5 utilizza la tecnologia a infrarossi per letture più accurate, anche se le condizioni dell’ambiente circostante cambiano. Il monitoraggio avanzato del ciclo aiuta gli utenti a monitorare l’ovulazione e prevedere meglio quando inizierà il loro prossimo periodo.

Per attivare la funzionalità basta aprire l’app Samsung Health, selezionare la voce “Monitoraggio del ciclo” e attivare l’opzione “Prevedi periodo con temperatura cutanea” nelle impostazioni.

Le letture raccolte nel mese precedente vengono visualizzate come un grafico in Cycle Tracking, che mostra agli utenti il ​​loro periodo, nonché l’ovulazione prevista e la finestra fertile. Tutti i dati raccolti vengono crittografati e archiviati in modo sicuro sul dispositivo dell’utente.

Cycle Tracking valuta anche i sintomi inseriti nel registro giornaliero e fornisce informazioni pertinenti e suggerimenti basati su di essi, come programmare una giornata per rilassarsi per affrontare il disagio o fare semplici esercizi per alleviare il dolore pelvico premestruale.

Inoltre l’app Samsung Health suggerisce contenuti utili per aiutare a gestire meglio la salute olistica durante i cicli, come lezioni guidate di stretching o meditazione per ridurre lo stress e propiziare un sonno notturno migliore.

