Annunciato sul mercato cinese in compagnia degli smartphone HUAWEI P60, P60 Pro e P60 Art, e del pieghevole HUAWEI Mate X3, il nuovo tablet HUAWEI MatePad 11″ 2023 arriva ufficialmente in Italia, a nove giorni di distanza dall’arrivo sul mercato italiano dell’unico modello importato della serie P60 e del costosissimo pieghevole.

Come vi avevamo già raccontato ai tempi del lancio sul mercato cinese (dello scorso 23 marzo), il nuovo tablet di HUAWEI è un dispositivo destinato alla fascia media del mercato, caratterizzato da alcune specifiche interessanti e dalle ormai consuete “mancanze” dei dispositivi del produttore cinese.

HUAWEI MatePad 11″ 2023 arriva in Italia

A circa due mesi dall’annuncio sul mercato di casa, HUAWEI ha ufficialmente portato in Italia il nuovo tablet HUAWEI MatePad 11″ 2023, ultimo arrivato della fortunata serie MatePad 11 che ha “conquistato i cuori degli utenti sin dagli inizi nel 2019” e ora, con il nuovo modello, “HUAWEI intende offrire prestazioni a un livello superiore, sfruttando le potenzialità proprie dei modelli precedenti”.

In generale, il modello che arriva dalle nostre parti è lo stesso che è stato finora disponibile solo sul mercato cinese: le differenze sono pochissime e si esauriscono alle configurazioni di memoria (ne arriva solo una) e alle colorazioni (qua arriva la sola colorazione Obsidian Black) messe a disposizione qui in Italia. Inoltre, nel bel paese non arriva la versione speciale chiamata “Matte Glass Edition”.

In generale, come anticiapto in apertura, si tratta di un tablet di fascia media che propone un design abbastanza fresco e specifiche tutto sommato interessanti (ma non all’ultimo grido, basti pensare che il SoC è lo Snapdragon 865 di Qualcomm) in dimensioni e peso abbastanza contenuti.

Come ogni dispositivo HUAWEI degli ultimi anni, anche il nuovo MatePad 11″ 2023 non dispone dei servizi Google: lui arriva in Italia con a bordo HarmonyOS 3.1, l’ultima versione del software proprietario del produttore cinese, corredato dei sempre più completi HUAWEI Mobile Services.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo HUAWEI MatePad 11″ 2023.

Dimensioni: 253,7 165,3 x 7,2 mm

x Peso: 480 grammi

Display: IPS LCD da 11″ QHD (2560 x 1600 pixel, in 16:10) Frequenza di aggiornamento a 120 Hz Supporto al pennino

da (2560 x 1600 pixel, in 16:10) SoC: Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 650

(7 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB

Fotocamera posteriore: singola con flash LED Sensore da 13 MP (f/1.8) con PDAF Registrazione video fino al 4K a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP (f/2.0) Registrazione video fino al 1080p a 30 fps

(f/2.0) Audio: stereo (quattro speaker)

(quattro speaker) Reti mobili: no

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.1 (A2DP, LE), USB Type-C

(802.11 ax, dual-band), (A2DP, LE), Batteria: Li-Po da 7250 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 22,5 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HarmonyOS 3.1

Prezzo e promo lancio del HUAWEI MatePad 11″ 2023

Il nuovo HUAWEI MatePad 11″ 2023 è disponibile in Italia a partire da oggi, 18 maggio 2023, nella sola colorazione Graphite Black e nell’unica configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, proposta sullo store ufficiale al prezzo di 399,90 euro.

Coloro che decideranno di acquistare il tablet entro il prossimo 5 giugno, riceveranno in omaggio anche la penna HUAWEI M-Pencil di seconda generazione (valore commerciale pari a 99 euro).

Inoltre, è possibile acquistare l’estensione di garanzia HUAWEI Care per 12 mesi che, per l’occasione, viene proposta al prezzo promozionato di 11,19 euro (invece di 13,99 euro). Segnaliamo, infine, che su HUAWEI Store è possibile usufruire del pagamento in tre rate (senza interessi) tramite Klarna.

