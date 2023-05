Oltre al flagship canonico HUAWEI P60 Pro, il produttore cinese ha deciso di portare in Italia anche il più recente smartphone pieghevole a libro HUAWEI Mate X3.

Si tratta del pieghevole a libro più sottile (11 mm da chiuso) e leggero (appena 240 grammi) tra quelli presenti sul mercato e, più in generale, di uno smartphone che, al netto dell’assenza del 5G (e dei servizi Google), offre con specifiche in linea con quelle dei flagship della parte finale del 2022. Come da ipotesi che avevamo avanzato a seguito del lancio cinese, però, il punto debole dello smartphone è indubbiamente il prezzo.

HUAWEI Mate X3 arriva in Italia

Come anticipato in occasione del lancio sul mercato cinese dello scorso 23 marzo, HUAWEI ha portato in Italia il più recente smartphone pieghevole HUAWEI Mate X3, dispositivo che, almeno per il momento, detiene il record di pieghevole a libro più sottile e leggero tra quelli presenti sul mercato.

Il modello che arriva in Italia, al netto della EMUI 13.1 che sostituisce HarmonyOS 3.1 (mancano comunque i Google Play Services, sostituiti dagli HUAWEI Mobile Services), riprende in tutto e per tutto quello presentato in Cina, tanto dal punto di vista estetico quanto dal punto di vista delle specifiche tecniche.

Tra le specifiche principali rientrano un doppio display OLED (LTPO da 6,4 pollici FHD quello esterno e foldable da 7,85 pollici con risoluzione 2224 x 2496 pixel e refresh rate fino a 120 Hz quello interno), un comparto fotografico triplo (50+13+8 MP), due fotocamere anteriori (una per display) da 8 MP, il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, un buon comparto connettività (anche se manca il supporto alle reti 5G) e una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida (cablata a 66 W e wireless a 50 W).

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all’articolo che abbiamo pubblicato in occasione del lancio dello smartphone sul mercato cinese.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo HUAWEI Mate X3.

Dimensioni: 156,9 x 141,5 x 5,3 mm (da aperto) e 156,9 x 72,4 x 11,08 mm (da chiuso)

x x (da aperto) e x x (da chiuso) Peso: 239 grammi (eco-pelle), 241 grammi (vetro)

(eco-pelle), (vetro) Materiali: vetro (frontale), vetro o eco-pelle (posteriore), alluminio (frame laterale)

(frontale), o (posteriore), (frame laterale) Certificazione: IPX8

Display esterno: LTPO OLED da 6,4 pollici FHD+ (1080 x 2504 pixel) Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: fino a 300 Hz Regolazione della luminosità (PWM Dimming): 1440 Hz Spazio colore: 100% DCI-P3 Protezione: HUAWEI Kunlun Glass

da (1080 x 2504 pixel) Display interno: Foldable OLED da 7,85 pollici con risoluzione 2224 x 2496 pixel Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: fino a 240 Hz Regolazione della luminosità (PWM Dimming): 1440 Hz Spazio colore: 100% DCI-P3

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB

Spazio di archiviazione: 512 GB

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED dual tone Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) Teleobiettivo periscopico da 8 MP (f/3.4) con PDAF e OIS, zoom ottico 5x Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con dual tone Fotocamera anteriore (sia interna che esterna): sensore grandangolare da 8 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: stereo (doppio speaker), HUAWEI Histen

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), porta IR , NFC , GPS (dual-band, L1+L5), USB Type-C (3.1 Gen 1), connettività satellitare bidirezionale

(802.11 ax), (A2DP, LE), porta , , (dual-band, L1+L5), USB Type-C (3.1 Gen 1), connettività satellitare bidirezionale Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: doppia cella ai polimeri di litio con capacità complessiva da 4800 mAh , supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W , wireless a 50 W e wireless inversa a 7,5 W

con capacità complessiva da , supporto alla ricarica rapida cablata a , wireless a e wireless inversa a Sistema operativo: EMUI 13.1 (no Google Play Services)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo di HUAWEI Mate X3

HUAWEI Mate X3 è disponibile da oggi, 9 maggio 2023, sullo store ufficiale del produttore cinese. Il pieghevole arriva in Italia in due diverse colorazioni, Feather Sand Black (posteriore in vetro) e Dark Green (posteriore in eco-pelle), e nella sola configurazione 12+512 GB che viene proposta al prezzo di 2199,90 euro, dato prevedibile visti i prezzi salati a cui lo smartphone viene proposto già sul mercato cinese.

Acquista HUAWEI Mate X3 sul sito ufficiale del produttore cinese

Per quanto possa risultare interessante dal punto di vista tecnico, il prezzo di listino scelto da HUAWEI penalizza fortemente lo smartphone, ponendolo fuori mercato già dal giorno del lancio: il concorrente per eccellenza, ovvero Samsung Galaxy Z Fold4 (trovate qui la nostra recensione) costa molto meno e può contare sui servizi Google e sul supporto alle reti 5G.

Per indorare un po’ la pillola a coloro che decideranno di acquistare lo smartphone sullo store ufficiale entro il 5 giugno 2023, tuttavia, HUAWEI propone in regalo uno smartwatch tra il HUAWEI Watch GT3 (46 mm, Active Black) (valore commerciale pari a 249 euro) e il HUAWEI Watch GT3 (42 mm, Elegant White) (valore commerciale pari a 229 euro).

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone pieghevoli: la classifica di questo mese e Recensione Huawei P60 Pro: maestro di fotografia