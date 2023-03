La gamma di Huawei torna a rinnovarsi con il debutto ufficiale del nuovo Huawei MatePad 11 2023. Si tratta di un nuovo tablet destinato alla fascia media che Huawei ha appena presentato in Cina, in occasione dell’evento che ha portato al debutto anche i nuovi smartphone della serie Huawei P60.

Il tablet in questione, ufficializzato per ora solo in Cina ma con la possibilità di ritagliarsi uno spazio anche in Europa, presenta una scheda tecnica molto interessante, impreziosita dalla presenza di HarmonyOS 3.1. Vediamo, quindi, tutti i dettagli relativi al nuovo tablet di Huawei.

Il nuovo Huawei MatePad 11 2023 è ufficiale: ecco le specifiche

La scheda tecnica del nuovo Huawei MatePad 11 2023 segue quanto era già stato anticipato dalle indiscrezioni delle ultime settimane. Il tablet arriva sul mercato con un display da 11 pollici caratterizzato da un rapporto tra le dimensioni di 16:10 e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Il pannello è LCD e può contare su di un refresh rate massimo di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del tablet di Huawei troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 870. Il chip non è recentissimo ma, considerando il posizionamento commerciale del dispositivo, può rappresentare la scelta giusta, garantendo un valido compromesso tra prestazioni, efficienza e costi.

A supportare il SoC ci sarà una batteria da 7.250 mAh, con la ricarica rapida via cavo da 22,5 W. Da segnalare la presenza di 128 GB di storage, unico taglio previsto per il tablet di casa Huawei, mentre la memoria RAM sarà da 6 GB o da 8 GB, in base alla versione scelta.

A completare le specifiche tecniche del nuovo Huawei MatePad 11 2023 troveremo una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel, il supporto Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1 oltre ad una porta USB-C. Come anticipato, il sistema operativo è HarmonyOS 3.1.

Huawei MatePad 11 2023 presenta uno spessore di 7,2 mm con un peso di 480 grammi. Il tablet è compatibile con la Huawei M-Pencil 2022 e può contare su accessori dedicati come una tastiera – cover pensata per migliorare la produttività del dispositivo.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, Huawei ha svelato il suo nuovo tablet esclusivamente per il mercato cinese, dove le vendite sono già state avviate. Il nuovo Huawei MatePad 11 2023 è disponibile nelle varianti Obsidian Black, Island Blue, Crystal White e Streamer Purple. Per quanto riguarda i prezzi, invece, il tablet arriva sul mercato con un listino di 2.299 yuan (circa 330 euro) per il taglio da 6 GB + 128 GB mentre la versione 8 GB + 128 GB è disponibile a 2.499 yuan (circa 370 euro).

C’è anche una versione denominata Matte Glass Edition (quindi “edizione con vetro opaco”) che presenta una particolare finitura per il display che punta a riprendere l’esperienza di visione garantita da un foglio di carta, riducendo al minimo il riflesso della luce. Questa variante del tablet di casa Huawei è disponibile nelle stesse configurazioni della variante “base” (quindi 6 o 8 GB di RAM in abbinamento a 128 GB di storage).

Cambiano, però, i prezzi, più alti di 400 e 500 yuan rispettivamente (55-65 euro circa). Maggiori dettagli in merito ad un possibile debutto europeo del tablet di casa Huawei potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.

