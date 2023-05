Si è da poco concluso l’evento “Vision Enlightened” con cui HUAWEI, ad un mese e mezzo dall’annuncio sul mercato cinese, ha portato anche sul mercato italiano il proprio smartphone flagship per questa prima parte del 2023, ovvero HUAWEI P60 Pro.

Nonostante l’assenza del supporto alle reti 5G e dei servizi Google, nonché la scelta di puntare su un SoC della generazione precedente, seppur ben riuscito come lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, questo smartphone è la dimostrazione che HUAWEI è viva e potrebbe ancora realizzare dispositivi in grado di lottare ai vertici del segmento.

HUAWEI P60 Pro è ufficiale in Italia

HUAWEI ha mantenuto le promesse avanzate in occasione del lancio cinese della famiglia P60, portando in Italia, come previsto in data 9 maggio, il solo HUAWEI P60 Pro (in Cina la gamma è composta anche dal P60 e dal P60 Art che invece non arrivano in Italia).

Il nuovo flagship della serie P arriva in Italia a praticamente un anno e mezzo di distanza dal predecessore HUAWEI P50 Pro (trovate qui la nostra recensione), mantenendone il prezzo di partenza, stravolgendone il design (specie al posteriore) e rivoluzionandone il comparto fotografico.

Nonostante per il produttore cinese continui il periodo non semplice iniziato a seguito del ban imposto dagli Stati Uniti, che ha di fatto castrato le potenzialità degli smartphone HUAWEI, questo smartphone vuole far parlare di sé per le spiccate dote fotografiche, ambito in cui sembra che P60 Pro sia seriamente in grado di lottare ad armi pari con i flagship degli altri principali produttori.

Arong Duan, General Manager di HUAWEI CBG Italia, ha così commentato il lancio italiano del nuovo flagship a margine dell’evento “Vision Enlightened”:

“Ogni generazione della serie P di Huawei fonde perfettamente le funzioni di imaging intelligente con l’estetica. Questa strategia adottata dalla serie P ha dato vita a un capolavoro dopo l’altro. La filosofia di HUAWEI P60 Pro ruota attorno all’arte della luce, evolvendosi in modo completo in termini di estetica, imaging ed esperienza d’uso, e soprattutto ci introduce in una nuova era del mobile imaging.“

Il comparto fotografico è il vero punto di forza dello smartphone

Volgendo lo sguardo al posteriore, all’interno di un’isola soprannominata “The Eye of Light” che richiama le fattezze di una fotocamera, trova posto il comparto fotografico principale triplo, quello che vuole essere il fiore all’occhiello del HUAWEI P60 Pro grazie anche a tutto il know-how del dipartimento HUAWEI XMAGE, nato per mettere una pezza al divorzio dalla tedesca Leica, passata ai concorrenti di Xiaomi dallo scorso anno.

Il sensore principale, che costituisce la fotocamera Ultra Lightning, è un RYYB “Supersensing” da 48 megapixel con apertura variabile a 10 step (escursione da f/1.4 a f/4.0, come sul cugino Mate 50 Pro), stabilizzato otticamente e potenziato dall’adozione di lenti ad alta trasmittanza e dal nuovo motore di texture AI HUAWEI XD Fusion Pro che migliora la resa in condizioni di scarsa illuminazione, offrendo un’ampissima gamma dinamica di colori nelle situazioni con rapporto luce-buio elevato, come l’alba, il tramonto e il crepuscolo.

Ad affiancare il sensore principale, troviamo un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel e un altro sensore RYYB “Supersensing” da 48 megapixel con apertura f/2.1 (la più grande del settore per una fotocamera periscopica su smartphone) e stabilizzazione ottica, sfruttato stavolta come teleobiettivo periscopico per offrire capacità di zoom ottico 3.5x e di zoom digitale 100x.

Tra le modalità fotografiche rientra la modalità Super Moon, ottimizzata ulteriormente per tirare fuori il massimo dall’hardware a disposizione, donando all’utente scatti della luna di altissimo livello e la possibilità di sperimentare “la bellezza dell’astrofotogtrafia”.

Un’altra novità di HUAWEI P60 Pro è costituita dalle lenti Long Travel Slide Zoom (lenti scorrevoli) che consentono di controllare in modo flessibile la distanza di messa a fuoco per ottenere immagini chiare sia negli scatti a lunga distanza che negli scatti in primo piano (macro fino a 10 cm).

In generale è lo stesso HUAWEI P60 Pro presentato in Cina

Al netto del comparto fotografico, aspetto sul quale la stessa HUAWEI ha voluto porre una certa enfasi in fase di lancio, HUAWEI P60 Pro dispone di caratteristiche premium in tutto e per tutto, a partire dalla certificazione IP68 e dalla scelta dei materiali, vetro davanti e dietro, alluminio per il frame laterale.

Anteriormente troviamo un bel pannello OLED LTPO curvo su tutti e quattro i lati, con risoluzione 1200 x 2700 pixel, refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz e regolazione della luminosità ad alta frequenza (1440 Hz), fattori che gli hanno garantito una doppia certificazione dall’ente TÜV Rheinland; sotto al display vi è il lettore delle impronte digitali.

Per il resto, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione, un completo comparto connettività, al netto del già citato supporto alle reti 5G, e una batteria da 4815 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 88 W e alla ricarica wireless a 50 W.

L’unica altra differenza tra il modello cinese e il modello che arriva qua in Italia è riscontrabile nel software, anche se solo formalmente: a differenza di HarmonyOS 3.1, qui in Italia lo smartphone arriva con a bordo la EMUI 13.1, ultima versione disponibile della storica interfaccia personalizzata del produttore cinese che, pur essendo basata su Android, non può contare sui Google Play Services che sono sostituiti dai sempre più completi HUAWEI Mobile Services, che hanno in App Gallery la porta d’accesso al mondo delle app e mettono a disposizione dell’utente la suite Petal (per i principali servizi a bordo dello smartphone, come le mappe di Petal Maps e la ricerca di Petal Search).

Tra le novità della EMUI 13.1 vi sono il 3D Weather AOD (mostra il meteo con effetti 3D sul display sempre attivo e invia notifiche dinamiche sui cambiamenti del meteo) e una rinnovata interfaccia della fotocamera che guadagna il “Camera Zoom Ring” (rende lo zoom più preciso e funzionale, con un design ispirato agli obiettivi delle macchine fotografiche tradizionali) e le icone delle modalità di scatto più utilizzate direttamente nel menu rapido.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo HUAWEI P60 Pro.

Dimensioni: 161 x 74,5 x 8,3 mm

x x Peso: 200 grammi

Materiali: vetro (anteriore, posteriore) e alluminio (frame laterale)

(anteriore, posteriore) e (frame laterale) Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: LTPO OLED da 6,67 pollici curvo su tutti e quattro i bordi Risoluzione 1220 x 2700 pixel Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz Regolazione della luminosità: 1440 Hz (modulazione PWM) DCI-P3 , HDR-P3 , HDR Vivid Protezione: HUAWEI Kunlun Glass

da curvo su tutti e quattro i bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB

o , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e HUAWEI XMAGE Sensore principale “RYYB Supersensing” da 48 MP (apertura variabile a 10 step da f/1.4 a f/4.0) con PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) Sensore “RYYB Supersensing” sfruttato come teleobiettivo periscopico da 48 MP (f/2.1) con PDAF e OIS, zoom ottico 3.5x (zoom digitale 100x) Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED e Fotocamera anteriore: singolo sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), IR , NFC , USB Type-C (3.1 Gen 1), GPS (dual-band, L1+L5)

(802.11 ax), (A2DP, LE), , , (3.1 Gen 1), (dual-band, L1+L5) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro, giroscopio, sensore di Hall, bussola, luce ambientale, prossimità, temperatura colore

Batteria: LiPo da 4815 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata Ricarica rapida cablata a 88 W Ricarica rapida wireless a 50 W Ricarica wireless inversa a 7,5 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata Sistema operativo: EMUI 13.1 (no Google Play Services)

Disponibilità, prezzi e promo lancio di HUAWEI P60 Pro

HUAWEI P60 Pro è disponibile in Italia a partire da oggi nelle due colorazioni Rococò Pearl (che richiama la madre-perla per via dell’aggiunta di polvere minerale alla tinta) e Feather Sand Black e in due configurazioni di memoria che vengono proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 1199,90 euro

al prezzo di Configurazione 12+512 GB al prezzo di 1399,90 euro

Acquista HUAWEI P60 Pro sul sito ufficiale del produttore cinese

I prezzi di listino scelti dal produttore cinese sono decisamente salati, specie considerando a che prezzo, ormai, si trovano i flagship 2023 della concorrenza che offrono in più i servizi Google e il supporto alle reti 5G.

Tuttavia, coloro che decideranno di acquistare lo smartphone sullo store ufficiale entro il 5 giugno 2023, potranno ricevere in regalo uno smartwatch tra il HUAWEI Watch GT3 (46 mm, Active Black) (valore commerciale pari a 249 euro) e il HUAWEI Watch GT3 (42 mm, Elegant White) (valore commerciale pari a 229 euro).

Inoltre, anche per HUAWEI P60 Pro è possibile scegliere di acquistare l’estensione di garanzia HUAWEI Care per 12 mesi che, per l’occasione, viene proposta al prezzo promozionato di 76,79 euro (invece di 95,99 euro). Segnaliamo, infine, che su HUAWEI Store è possibile usufruire del pagamento in tre rate (senza interessi) tramite Klarna.

