Se siete delusi dal prezzo di Google Pixel 7a e non volete aspettare che scenda un po’ con qualche offerta, allora dovreste volgere lo sguardo a Google Pixel 6a, proposto a un prezzo interessante grazie al coupon degli edays lanciato in questi giorni. Il “pixellino” dello scorso anno costa più di 200 euro in meno rispetto al modello appena lanciato e potrebbe essere ancora la scelta giusta.

Google Pixel 6a in super offerta con coupon

Google Pixel 6a è uno smartphone di fascia media che punta molto sul comparto fotografico, sia a livello hardware sia software: a bordo sono disponibili una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 Dual Pixel da 12,2 MP (f/1.7) con PDAF e OIS e un sensore ultra-grandangolare IMX386 da 12 MP, e una fotocamera anteriore integrata tramite foro nel display con sensore IMX355 da 8 MP. A proposito di display, il dispositivo offre uno schermo OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate tradizionale (60 Hz). Il cuore è costituito dal SoC Google Tensor, affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di memoria interna UFS 2.2 e chip di sicurezza Titan M2.

A livello di connettività troviamo 5G SA/NSA dual SIM (nano + eSIM), 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W. Lanciato con Android 12, lo smartphone Google dispone al momento di Android 13 ed è uno dei pochi modelli compatibili con il programma beta di Android 14. Sarà ovviamente uno dei primi a ricevere la versione stabile non appena uscirà (verso agosto).

Google Pixel 6a ha debuttato l’estate scorsa al prezzo consigliato di 459 euro, ma ora potete acquistarlo su eBay a 300,97 euro (Grigio antracite) e 305,91 euro (Grigio chiaro) grazie al coupon MAGGIO23EDAYS. Per arrivare a quelle cifre non dovete fare altro che seguire uno dei link qui sotto, aggiungere lo smartphone al carrello e digitare il coupon nel campo dedicato ai codici promozionali. I pezzi disponibili sono pochi, quindi vi consigliamo di non tentennare troppo. Più in basso potete consultare la nostra recensione per eventuali indecisioni.

