Realme 9 Pro+ 5G è in offerta a un ottimo prezzo su Amazon. Non si tratterà dell’ultimo arrivato, ma considerando il ribasso rispetto al prezzo di listino consigliato e le specifiche ancora interessanti, che non fanno altro che rendere più intrigante il rapporto qualità-prezzo, vale la pena dargli un’occhiata.

Realme 9 Pro+ 5G in offerta su Amazon al minimo storico

Realme 9 Pro+ 5G è stato lanciato in Italia poco più di un anno fa in compagnia dei fratelli minori Realme 9 Pro e Realme 9i, dai quali si distingue sotto diversi punti di vista. Dei tre, si tratta del modello di punta, e può contare su un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate di 90 Hz, touch sampling rate di 360 Hz (utile nei giochi più movimentati) e lettore d’impronte digitali integrato, e sulla potenza del SoC MediaTek Dimensity 920 5G a 6 nm, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (nella versione in offerta).

La casa cinese punta molto sul comparto fotografico dello smartphone. A bordo prendono posto quattro sensori in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente, per selfie e videochiamate, c’è un sensore da 16 MP. A livello di connettività non gli manca praticamente niente, vista la presenza di 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm.

La batteria di Realme 9 Pro+ 5G è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida SuperDart da 60 W (con cavo): grazie a quest’ultima, la capacità può tornare al 100% nel giro di 30 minuti. Lo smartphone è stato lanciato con una Realme UI 3.0 basata su Android 12, ma a dicembre ha ricevuto la Realme UI 4.0 basata su Android 13. Originale la scelta della casa cinese di dotare il prodotto di un particolare trattamento fotocromatico che gli permette di cambiare colore quando colpito dalla luce ultravioletta.

Realme 9 Pro+ 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 399 euro (6-128 GB), ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a 259 euro nelle colorazioni Aurora Green e Midnight Black, con consegna in un giorno per gli abbonati Prime (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete procedere seguendo uno dei link qui sotto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione.

