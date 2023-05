A febbraio, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2023, TM Roh, presidente della divisione MX di Samsung, ha invitato sul palco Hiroshi Lockheimer (SVP di Google) e Cristiano Amon (CEO di Qualcomm) per parlare di un nuovo visore Samsung XR animato da un processore Snapdragon e basato su Android.

Purtroppo le informazioni fornite su tale dispositivo all’epoca sono state davvero limitate e nelle settimane successive nessuna delle tre aziende ha svelato altri dettagli.

Il nuovo dispositivo XR di Samsung è in arrivo

Ebbene, tra i vari annunci di Google I/O 2023 il colosso di Mountain View ci ha tenuto a ricordare che Android rappresenta uno dei suoi principali prodotti e la prossima frontiera dell’azienda sarà quella dei dispositivi VR.

Sameer Samat, vice presidente della divisione Android Ecosystem di Google, ci ha tenuto a precisare che “Insieme a Samsung, stiamo costruendo una nuova piattaforma XR immersiva basata su Android“, aggiungendo che nel corso del 2023 saranno forniti ulteriori dettagli al riguardo.

Il colosso di Mountain View ha spiegato che al momento ci sono oltre 3 miliardi di dispositivi Android attivi, con una crescita importante nelle categorie non mobile (come Android TV, Android Auto o Wear OS) e lo spazio virtuale rappresenta senza dubbio uno dei settori in cui l’OS può espandersi molto.

Ed è proprio qui che entra in gioco la collaborazione con Samsung, che ha quasi pronto un nuovo dispositivo con il quale fare esordire la piattaforma di Google, che dovrebbe poter contare sul Google Play Store e su popolari funzionalità di Android, come Nearby Share e Casting.

Resta da capire che genere di visore si stia preparando a lanciare Samsung e che tipo di tecnologia utilizzerà (Virtuale, Aumentata o Mista). Inoltre sarà anche interessante scoprire se il device andrà a posizionarsi in una fascia di mercato “commerciale” o se, al contrario, sarà dedicato ad un pubblico di nicchia.