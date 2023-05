Durante il keynote di apertura del Google I/O 2023, il colosso di Mountain View ha colto l’occasione per annunciare una nuova colorazione per le proprie cuffie true wireless di fascia media, ovvero le Google Pixel Buds A.

La colorazione in questione è una tinta dell’azzurro, chiamata Sea (resa in italiano come Celeste), la stessa che ha debuttato con il nuovo Google Pixel 7a, annunciato al fianco del primo pieghevole della casa, ovvero Google Pixel Fold, e del primo tablet Android di Big G, ovvero Google Pixel Tablet.

Google Pixel Buds A: arriva la nuova colorazione Sea

Il Google I/O 2023 si è aperto col “botto” grazie agli annunci dei nuovi dispositivi Made by Google che estendono la vision del colosso di Mountain View al segmento degli smartphone pieghevoli e a quello dei tablet Android e confermano la volontà di Big G di fare la voce grossa anche sulla fascia media del mercato.

In fin dei conti, la novità che ci riguarda più da vicino è proprio lo smartphone Google Pixel 7a, unico dispositivo che arriva da subito anche nel Bel Paese. Per matchare le colorazioni rese disponibili sul nuovo smartphone di fascia media, Google ha colto l’occasione per annunciare la disponibilità della nuova colorazione Sea per le cuffie true wireless Google Pixel Buds A-Series (manca solo la colorazione Coral, disponibile sulle Pixel Buds Pro).

Al netto della nuova colorazione, che potete ammirare nella seguente galleria d’immagini, non vi sono ulteriori novità dal punto di vista dell’hardware: le cuffie rimangono le stesse rispetto a quelle annunciate ormai due anni fa.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche complete delle Google Pixel Buds A-Series.

Dimensioni singola cuffia: 20,7 x 29,3 x 17,5 mm

x x Peso singola cuffia: 5,06 grammi

Dimensioni custodia di ricarica: 63 x 47 x 25 mm

x x Peso custodia di ricarica: 42,8 grammi (senza cuffie) o 52,9 grammi (con le cuffie)

(senza cuffie) o (con le cuffie) Certificazione: IPX4 (resistenza ad acqua e sudore)

(resistenza ad acqua e sudore) Audio: Driver dinamici custom da 12 mm Riduzione passiva del rumore Foro per la regolazione della pressione interna all’orecchio

Funzionalità vocali: doppi microfoni beamforming

Connettività: Bluetooth 5.0

Sensori cuffie: touch capacitivi (per musica, telefonate e controlli dell’assistente), accelerometro , prossimità (IR) per il rilevamento dell’inserimento nell’orecchio

(per musica, telefonate e controlli dell’assistente), , (IR) per il rilevamento dell’inserimento nell’orecchio Sensori custodia di ricarica: effetto Hall (rilevamento della chiusura della custodia)

(rilevamento della chiusura della custodia) Autonomia: Fino a 5 ore (ascolto) o 2,5 ore (conversazione) con una singola ricarica delle cuffie Fino a 24 ore (ascolto) o 12 ore (conversazione) sfruttando la custodia di ricarica Una ricarica di 15 minuti nella custodia (che si ricarica tramite porta USB-C) offre fino a 3 ore (ascolto) e 1,5 ore (conversazione) in più



Prezzo e disponibilità delle Google Pixel Buds A nella nuova colorazione

La nuova colorazione Sea delle Google Pixel Buds A-Series è disponibile all’acquisto da subito sullo store ufficiale di Google e presto dovrebbe arrivare anche su Amazon, dove è già possibile acquistare le cuffie nelle altre tre colorazioni già disponibili (Verde oliva, Bianco, Grigio antracite).

Acquista le Google Pixel Buds A-Series su Amazon in tutte nelle tre colorazioni già disponibili: “Verde oliva” – “Bianco” – “Grigio antracite”

Il prezzo di listino rimane lo stesso a cui le cuffie venivano proposte in precedenza, ovvero 99 euro sul mercato italiano. Come suggerito sull’articolo di lancio del Google Pixel 7a, fino al prossimo 22 maggio sarà possibile ricevere le cuffie in omaggio con l’acquisto dello smartphone.

