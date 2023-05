Nothing Phone (1) è al momento l’unico smartphone dell’azienda di Carl Pei che ora è pronta per lanciare il successore, tuttavia è possibile che la società stia lavorando anche a uno smartphone pieghevole, visto che il segmento è in crescita.

Sebbene non abbia confermato l’esistenza di un presunto Nothing Fold (1), la società ha apprezzato pubblicamente un concept realizzato dal designer Brandon Paul.

Uno dei primi elementi che spiccano nei render condivisi sono le luci a LED sulla cerniera che sembrano interpretare molto bene la filosofia di Carl Pei.

Il designer ha immaginato Nothing Fold (1) con una na lunga striscia di luce a LED e una luce circolare più piccola lungo la cerniera.

Il concept prevede che il dispositivo abbia dei bordi piatti e forme squadrate con spessori particolarmente sottili, tuttavia il display interno raffigurato nei render non è verosimile in quanto sembra realizzato in vetro.

Quello che sembra possibile sono le cornici estremamente sottili, il che implicherebbe una fotocamera sotto il display, oppure assente, nel display interno.

Al momento la società è completamente concentrata sul rilascio di Nothing Phone (2) che dovrebbe essere uno smartphone premium e che probabilmente debutterà a luglio di quest’anno, tuttavia non si può escludere che Nothing possa prendere spunto da questo concept per un eventuale smartphone pieghevole da lanciare sul mercato.