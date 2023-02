Torniamo a occuparci di Nothing Phone (2), secondo telefono di questo produttore che arriverà sul mercato entro la fine dell’anno, così come è stato confermato da Carl Pei nei giorni scorsi.

Si tratterà di un modello che avrà come tra i suoi obiettivi anche quello di garantire agli utenti un’esperienza premium dal punto di vista software e, sebbene manchino ancora diversi mesi al suo lancio, in Rete si sono diffuse alcune indiscrezioni sul suo conto.

Cosa sappiamo al momento di Nothing Phone (2)

Stando a quanto è stato reso noto dallo staff di MySmartPrice, il secondo smartphone di Nothing ha come nome in codice la sigla A065 e dovrebbe essere in grado di offrire agli utenti un’esperienza al livello dei vari top di gamma della concorrenza ma a un prezzo decisamente più competitivo.

Al momento non vi sono informazioni sul processore che Nothing Phone (2) dovrebbe vantare ma, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere uno dei modelli della serie Qualcomm Snapdragon 8. Se si considera che lo smartphone dovrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2023, ad animarlo potremmo trovare una CPU Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 o addirittura una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Tra le altre caratteristiche che non dovrebbero mancare vi sono un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz (con apposita tecnologia per adeguarsi al tipo di contenuto che viene riprodotto), almeno 12 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata e una batteria da 5.000 mAh (la prima generazione ne vanta una da 4.500 mAh).

Sempre stando alle indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe fare il suo esordio sul mercato a livello globale nel corso del terzo trimestre del 2023. Resta da capire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, trattandosi di uno degli aspetti fondamentali da valutare ai fini di un suo eventuale successo, soprattutto se si tiene conto di quanto competitivo si sia fatto il segmento dei modelli di fascia medio-alta.

* * * In copertina Nothing Phone (1)