Dopo qualche settimana ricca di indiscrezioni, finalmente è arrivato il momento di mettere gli occhi su Motorola Edge 40 Pro: il nuovo smartphone Android è ufficiale ed è un prodotto pensato per unire design all’avanguardia “endless edge”, comfort nell’utilizzo e scheda tecnica di alto profilo. Scopriamo tutti i dettagli, che vanno un po’ a confermare e ad approfondire quanto visto in questi giorni.

Motorola Edge 40 Pro è ufficiale ed è un vero e proprio flagship

Motorola Edge 40 Pro è uno smartphone di fascia alta, successore diretto di Motorola Edge 30 Pro, che ha debuttato poco più di un anno fa. Il nuovo flagship punta sul design curvo su ogni lato e sulla potenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, condita dalle capacità della tripla fotocamera posteriore e dall’efficienza dell’ampia batteria con ricarica ultrarapida.

Il nuovo componente della famiglia della casa alata offre un generoso display pOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 165 Hz, bordi molto sottili e curvi e foro per la fotocamera anteriore. Il pannello è protetto da graffi e cadute dal vetro Corning Gorilla Glass Victus e dispone di un rivestimento anti-impronte. Sul retro invece abbiamo vetro satinato antiriflesso, affiancato da un sottile telaio di alluminio. Non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere, ormai un must su prodotti di questa fascia: fornisce protezione fino a 1,5 metri in acqua dolce per un massimo di 30 minuti.

Come anticipato, il cuore di Motorola Edge 40 Pro è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che rispetto al predecessore offre il 35% in più di prestazioni lato CPU, il 25% in più di performance della GPU e il 40% in più di efficienza energetica. Ad accompagnare il potente chipset ci sono 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0 di ultima generazione, che garantiscono velocità ed efficienza complessiva.

Il nuovo smartphone Android dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), essenziale contro vibrazioni e scatti mossi, e instant all-pixel focus, che fornisce un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore rispetto al PDAF tradizionale; in aggiunta c’è un sensore ultra-grandangolare da 50 MP con Macro Vision e un sensore per ritratti con teleobiettivo 2x da 12 MP, per una completa versatilità. Frontalmente, integrata con un piccolo foro, trova posto la fotocamera da 60 MP con il Cognitive Image Signal Processor di Snapdragon, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per dividere ogni scena in diversi segmenti: il dispositivo è così in grado di ottimizzare in modo indipendente vari elementi, come il cielo, gli edifici, i paesaggi e la tonalità della pelle. I video possono arrivare fino alla risoluzione 8K, ma possono essere girati anche in 4K HDR per maggiori sfumature di colore.

Restando sul comparto fotografico, vale la pena spendere qualche parola su quattro funzionalità software pensate da Motorola per arricchire l’hardware: abbiamo Video Night Vision per acquisire filmati più luminosi con più dettagli, una maggiore chiarezza e colori più fedeli negli ambienti poco illuminati; Horizon Lock Stabilisation può risultare utile negli sport più movimentati come la mountain bike e lo sci e permette di mantenere le inquadrature stabilizzate e bloccate sull’orizzonte, anche ruotando lo smartphone fino a 360°; Video Auto Focus Tracking è in grado di mantenere il soggetto a fuoco anche quando è in movimento, mentre Video Portrait permette di sfocare automaticamente lo sfondo dei video sfruttando un nuovo algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale. Oltre a queste funzioni, ce ne sono disponibili diverse altre, come ad esempio Dual Capture per registrare contemporaneamente con le fotocamere anteriore e posteriore.

Lato audio, il dispositivo è dotato di due altoparlanti stereo compatibili con Dolby Atmos e con Moto Spatial Sound, che rende il suono ancora più coinvolgente con musica, film e giochi, anche con le cuffie. Motorola non ha trascurato affatto la questione batteria: a bordo del nuovo prodotto ci sono 4600 mAh, con compatibilità alla ricarica TurboPower da 125 W, capace di fornire ciò che serve per una giornata di utilizzo in sei minuti e di far tornare al 100% in 23 minuti. A disposizione anche la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa da 5 W, utile per gli accessori o per far tornare “in vita” altri smartphone.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Edge 40 Pro:

display pOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 165 Hz, HDR10+, Dolby Vision e lettore d’impronte digitali integrato (ottico)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm octa-core con GPU Adreno 740

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) con Macro Vision, AF e FoV di 114° e sensore tele da 12 MP (f/1.6) con zoom ottico 2x

fotocamera anteriore da 60 MP (f/2.2)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

doppi altoparlanti stereo con Dolby Atmos e Moto Spatial Sound

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida TurboPower da 125 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa da 5 W

Android 13

dimensioni e peso: 161,2 x 74 x 8,59 mm, 197 g

Il nuovo smartphone arriva sul mercato con Android 13 e un sistema operativo il più pulito possibile, ma comunque impreziosito da alcune funzioni esclusive Motorola, come le gesture, le impostazioni di intrattenimento personalizzate o personalizzabili e la piattaforma Ready For, utile per sfruttare al massimo la potenza dello smartphone su uno schermo più grande, utilizzare la fotocamera come webcam o per un collegamento facilitato al PC.

La casa alata offre una serie di funzionalità di sicurezza, tra cui ThinkShield, Moto Secure e Family Space. ThinkShield aiuta a mantenere il dispositivo protetto da malware, phishing e altre minacce, mentre Moto Secure è un hub per privacy e sicurezza utile per verificare la protezione attraverso le app e le impostazioni di Android e Motorola. Family Space è uno spazio sicuro pensato per i più piccoli, dove possono imparare e giocare: include la possibilità di impostare un tempo limite di utilizzo, di bloccare app specifiche e di creare profili multipli. Motorola Edge 40 Pro è inoltre compatibile con gli smart glass Lenovo ThinkReality A3 per la Realtà Aumentata (AR) e la Realtà Virtuale (VR).

Prezzo e uscita di Motorola Edge 40 Pro in Italia

Purtroppo il prezzo è più alto di quello del predecessore e di quello preventivato nelle indiscrezioni di qualche giorno fa. Motorola Edge 40 Pro è disponibile da oggi, 4 aprile 2023, presso i principali rivenditori al prezzo consigliato di 999,90 euro nelle colorazioni Interstellar Black e Lunar Blue. Fino al 16 aprile 2023 sarà possibile acquistarlo in offerta di lancio a 939,90 euro solo su Amazon.it e nel Fragship Store di Spazio Lenovo, in Corso Matteotti 10 a Milano.

