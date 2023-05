Kena Mobile aggiorna le sue offerte proponendo in diversi casi costi di attivazione o SIM gratis: le proposte dell’operatore virtuale partono da 6,99 euro al mese e mettono a disposizione minuti, SMS e tanti giga per la navigazione sulla rete 4G di TIM.

Le offerte Kena Mobile di maggio 2023, anche con attivazione gratuita

Kena propone diverse offerte ricche di giga, alcune pensate esclusivamente per chi proviene da operatori specifici. Tutte le proposte offrono minuti di chiamate verso tutti illimitati, almeno 1000 SMS e dai 100 giga in su, da sfruttare sulla rete 4G di TIM con velocità limitata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Quasi tutte le offerte Kena Mobile offrono dal 4 maggio 2023 il costo di attivazione gratuito (invece di 4,99 euro), mentre quella da 6,99 euro offre anche SIM e consegna gratuita. Quest’ultima è riservata agli utenti provenienti da operatori specifici, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile e CoopVoce (ma non solo).

Ecco le offerte disponibili sul sito ufficiale, con relativo link per procedere all’attivazione:

Kena 6,99 : minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 130 giga di Internet in 4G a 6,99 euro al mese; dedicata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop Voce e da altri operatori virtuali (lista sul sito) – link attivazione (attivazione, SIM e consegna gratis)

: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 130 giga di Internet in 4G a 6,99 euro al mese; dedicata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop Voce e da altri operatori virtuali (lista sul sito) – link attivazione (attivazione, SIM e consegna gratis) Kena 7,99 150GB STAR Promo : minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 150 GB di Internet in 4G a 7,99 euro al mese; solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione (attivazione gratuita dal 4 maggio 2023)

: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 150 GB di Internet in 4G a 7,99 euro al mese; solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione (attivazione gratuita dal 4 maggio 2023) Kena 9,99 230GB Special Edition : minuti illimitati verso tutti, 1100 SMS verso tutti e 230 GB di Internet in 4G a 9,99 euro al mese; solo per chi proviene da Iliad, alcuni MVNO specifici e per nuovi numeri – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 1100 SMS verso tutti e 230 GB di Internet in 4G a 9,99 euro al mese; solo per chi proviene da Iliad, alcuni MVNO specifici e per nuovi numeri – link attivazione Kena 11,99 100GB STAR Promo : minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 100 GB di Internet in 4G a 11,99 euro al mese; portabilità da qualsiasi operatore virtuale e Iliad – link attivazione (attivazione gratuita dal 4 maggio 2023)

: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 100 GB di Internet in 4G a 11,99 euro al mese; portabilità da qualsiasi operatore virtuale e Iliad – link attivazione (attivazione gratuita dal 4 maggio 2023) Kena 12,99 150GB STAR Promo: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 150 GB di Internet in 4G a 12,99 euro al mese; portabilità da qualsiasi operatore virtuale e Iliad – link attivazione (attivazione gratuita dal 4 maggio 2023)

Segnaliamo, inoltre, che attivando le offerte con il servizio di Ricarica Automatica si ottengono 50 giga in più in regalo. Per ulteriori dettagli è possibile fare riferimento al sito ufficiale Kena Mobile.

