In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Google Pixel 7a, prossimo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View che sarà lanciato il 10 maggio in occasione di Google I/O 2023.

Nelle scorse ore un nuovo contributo per chi attende con impazienza questo smartphone è arrivato da TechDroider, che ha pubblicato su Twitter le foto di quella che dovrebbe essere la sua confezione di vendita.

Ancora delle anticipazioni su Google Pixel 7a

In particolare, le foto pubblicate ci mostrano la confezione di vendita del modello in colorazione nera (ossia Charcoal) con 128 GB di memoria integrata e confermano quanto è emerso sino a questo momento per quanto riguarda il design del nuovo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View.

Il device in questione ha come numero modello la sigla GWKK2 e il supporto alla connettività 5G è limitato alla tecnologia Sub6 (ma ci dovrebbero essere altre versioni che supportano lo standard mmWave).

Ed ancora, nella confezione di vendita di Google Pixel 7a gli utenti non troveranno il caricabatterie, così come peraltro è già avvenuto per Google Pixel 6a, a conferma del fatto che anche il colosso di Mountain View ha deciso di adeguarsi ad una tendenza seguita da diversi altri produttori (basti pensare ad Apple o Samsung).

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino ad oggi, tra le principali caratteristiche dello smartphone dovremmo trovare un processore Google Tensor G2, un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1), una fotocamera frontale da 10,8 megapixel, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX787 da 64 megapixel e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel) e una batteria da 4.400 mAh.

Appuntamento a mercoledì 10 maggio per la presentazione ufficiale.